過期麵粉易生致癌物！正確保存3招可放2年 網民分享過期麵粉7用途

過期麵粉還可食用？倘若儲存不善或成致癌物黃麴毒素的培養器，吃「毒」入口。此外，過期麵粉不止有棄掉的處理方法，對於處理廢油、家居清潔亦有莫大幫助。



麵粉過期忌食用 保存不當易產致癌物

麵粉透過穀物或其他食物研磨成粉末製成，常用於烘焙麵包、蛋糕之用，料理如燉菜、炸物亦可用上。市售的麵粉最少每包重1公斤，若不常使用，擺放至過期也不稀奇。除了發霉或傳出惡臭，難以看出潔白的過期麵粉是否變壞，從而繼續使用。

事實上當麵粉保存不當或已過期，均有機會導致麵粉感染致癌物黃麴毒素，食用後或會影響健康。

消委會麵粉｜30款9成含可致癌污染物！4樣本有嘔吐毒素嚴重可傷肝

當麵粉保存不當或已過期，均有機會導致麵粉感染致癌物黃麴毒素。（余曉彤攝）

過期麵粉｜黃麴毒素3種環境最易滋生

黃麴毒素常見的類型如黃麴毒素B1、B2、 G1、G2等，這些類型能對人體與動物的肝臟產生高度的毒性以及致癌性，其中以B1的毒性最為強烈，被國際癌症研究組織列為一級致癌物。家庭醫生陳欣湄在節目《健康好生活》中指出黃麴毒素最喜歡在3種環境生長，對於已開封的麵粉更需要注意，避免誤吃致癌物入口。

堅果｜專家教堅果正確保存4步驟免生致癌物 日食幾多有益心血管?

3種環境有利黃麴毒素生長：



1. 潮濕：只要相對濕度達85%，就有利於黃麴毒素產生，如將開封麵粉放置在外，形同細菌的培養皿。



2. 溫暖氣溫：產生黃麴毒素的最佳溫度為攝氏28度。



3. 氧氣：當麵粉接觸到空氣後，可能和豆類、小麥類發生交互作用，繼而產生黃麴毒素。



以香港的天氣為例，又濕又熱的夏天便提供有利環境供黃麴毒素生長。（Unsplash）

麵粉正確保存3方法 保質期長達2年

麵粉大致可分為精製麵粉與全麥麵粉，市面也有無麩質麵粉出售。一般而言精製麵粉的保質期比其他麵粉長，因穀物的麩皮和胚芽已去除，剩下澱粉質的胚乳；全麥麵粉則由麩皮、胚芽和胚乳組成，其油分比精製麵粉高，相對容易變質。

根據美國農業部（USDA）資料顯示，麵粉被認定是耐存，密封情況下也可放置室溫。不過香港天氣潮濕炎熱，未必適合放置在室溫中，建議將開封麵粉放入密封容器中，放在陰涼乾燥處，以保持新鮮。

麵粉保存貼士｜麵粉沒密封1塊班戟如吞500隻蟎蟲？開前多1步防蟲

其次，可選擇將已放入密封容器的麵粉放入雪櫃冷藏，保質期長達1年；放入冰格冷藏，保質期長達2年。不過，使用前需待麵粉溫度回復至室溫，以預防使用時起粒。

正確保存麵粉3方法：

1. 將開封麵粉放入密封容器中，放在陰涼乾燥處。

2. 將已密封包好的麵粉放入雪櫃冷藏，保質期長達1年。

3. 將已密封包好的麵粉放入冰格冷藏，保質期長達2年。



開封麵粉一律建議放入密封容器中。（網上圖片）

網民列出過期麵粉7用途

雖然不建議食用過期麵粉，但棄掉始終造成浪費，筆者最常將過期麵粉作吸油劑使用，如將煮食廢油加入大量麵粉轉化成半固體，方便棄置。曾有台灣網民在Facebook社團《爆系知識家》分享過期麵粉用途，不少人提出可清洗動物內臟、蜆、生蠔等食材。

入廚貼士︱麵粉過期不用掉！網友揭眾多功能至少7個用途點只清潔

請按圖看網民提出過期麵粉用途：

+ 4

資料來源：healthline、台灣健康好生活