冬天湯水食譜｜淮山蟲草花野菌湯強身滋補　痛風濕重4類人不宜飲

曾經在馳名台灣菜的食店喝過「清燉山藥菌菇湯」，內有淮山、蟲草花、各式野菌，印象非常深刻。雖為素湯，卻十分鮮甜，味道濃郁，湯料豐富。飲畢身體產暖，元氣感充沛。於是，親煮一次淮山蟲草花野菌湯，轉燉為煲，同樣是又清又甜，有強身滋補之效。

攝影︰尹嘉蔚



鮮淮山潤肺潤腸 真空包裝方便用

燉湯比煲湯的時間更長，選一個更適合自己的生活作息時間下廚，轉燉為煲。處理鮮淮山時，著實有點不情不願，感覺滑潺潺，污糟糟；然而若求湯水更甜滑，用新鮮的比乾貨好。如果在超市內找到真空包裝的鮮淮山，那就毫無懸念放膽採用吧！因為它大大減省要為鮮淮山又洗又擦及削皮的時間。註冊中醫師潘仲恆指，淮山有益氣養陰，補脾肺腎，鞏固腸胃的效用。秋冬氣候乾燥，適宜吃淮山，有助滋陰、潤肺、潤腸。

淮山蟲草花野菌湯是強身滋補湯水。

菇菌類較難消化帶寒濕 腸胃不佳忌吃渣

湯中有各樣的菇菌，蟲草花、杏鮑菇、秀珍菇、雲耳。潘醫師提醒菇菌類較難消化，尤其是腸胃容易不適人士，易胃脹、胃痛，只飲湯水，不食湯料較佳。對一般人而言，菇菌是相對平和的食物，若配搭得宜，適量食用，是很適合大眾的食物。然而，菇菌生長在陰暗及潮濕地方，即使功效再好，始終帶寒、濕，因此皮膚病患者忌食菇菌及喝菇菌湯。

其次，菇菌在烹調前，基本上最好不要洗，用乾淨的廚紙擦淨，以保留菌香；如果不放心，用水略沖後瀝乾便可使用。此外湯中有木耳，木耳分成3類，依尺寸大小有白背木耳、雲耳及老鼠耳，三種皆有乾貨出售，今次湯水用了雲耳。木耳的膳食纖維高，其中的膠質是多醣體，為水溶性纖維的一種，有助平衡腸道益生菌，促進腸道蠕動，亦能幫助降膽固醇。相關文章︰【入廚貼士】泡雲耳金針5分鐘全泡發 3大妙招快捷易學乾淨無毒

淮山蟲草花野菌湯食譜

按圖了解食材的療效︰

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淮山蟲草花野菌湯的材料，各自的功效簡略如下︰

蟲草花︰益肝腎

木耳︰益氣補血

淮山︰補肺養陰

杏鮑菇︰健脾強身

秀珍菇︰舒筋活絡

淮山蟲草花野菌湯，腎病、痛風、濕重人士不宜飲服。

註冊中醫師潘仲恆對「淮山蟲草花野菌湯」的食用建議︰

~淮山蟲草花野菌湯性味平和，可強身滋補。每周可飲1湯碗（1次）。

~腎病、痛風、濕重、皮膚病患人士不宜飲服。

~女士行經及妊娠期間少喝。消化能力差只喝湯水為佳。

~如有疑問，請向中醫師諮詢。



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鮮淮山有哪些好處？ 鮮淮山比乾淮山令湯水更甜、滑；淮山性味甘、平，可益氣養陰，補脾、肺、腎及有鞏固腸胃之效。 淮山蟲草花野菌湯功效？ 可益氣活絡、補肺健脾。

淮山蟲草花野菌湯（煲/Boil）

2-4人分量 1級難度 1小時

材料︰蟲草花15克、乾木耳（雲耳）8克、鮮淮山（300克）1條、杏鮑菇1隻、秀珍菇100克、水1.5公升、鹽適量。

做法︰

1. 鮮淮山去皮洗淨，切件。

2. 乾木耳浸發後用，其他材料略沖淨。

3. 湯鍋內注水，放入鮮淮山，開大火煲滾。

4. 加入其餘材料，再滾後改細火煮1小時，適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

~菇菌基本上不洗，用乾淨的廚紙刷淨，保留菌香；如不放心，用水略沖後瀝乾使用。

~鮮淮山比乾淮山令湯水更甜滑，處理時帶手套防止手癢。