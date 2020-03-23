【入廚貼士】泡雲耳金針5分鐘全泡發　3大妙招快捷易學乾淨無毒

乾貨木耳浸幾耐？1小時？1晚？木耳浸泡時間太長，可能引起食物中毒而喪命。一個有效的方法，大大縮短浸木耳的時間，只需5分鐘，做法超簡單。 攝影︰尹嘉蔚

木耳分成3大類，依尺寸大小有白背木耳、雲耳及老鼠耳，三種皆有乾貨出售。木耳是高營養價值的食物，含高膳食纖維，其中的膠質是多醣體，多醣體為水溶性纖維的一種，有助平衡腸道益生菌，促進腸道蠕動，亦能幫助降膽固醇。中醫則認為木耳有滋陰潤肺、養胃潤腸及和血止血的功效。

但浸發木耳的時間如果太長，隨時有益食物變毒藥。內地早年有兒童食用木耳後致命，木耳本身沒有毒素，但若浸太久不換水，便會滋生細菌，進食後產生不適，嚴重者會中毒（米酵菌酸），肝腎衰竭或致命。浸大應用科學部的鄧銘澤博士曾在電視節目中受訪時建議，浸泡木耳的時間為30分鐘至1小時，避免因外在環境令細菌滋生，浸泡較厚較大的木耳若需要長時間，其間應換水及不能浸過夜。

其實，一個快捷實用的懶人貼士，浸發木耳（雲耳）只需要5分鐘！

5分鐘其實已經預多了時間，目的只為所浸的木耳更柔軟。由乾身皺起的木耳，在注水後，透過這個速效的方法處理，只花2分鐘基本上已將木耳發起。不止是木耳，同一個方法運用在金針上一樣奏效。烹調金針雲耳蒸雞、金針雲耳蒸腸粉等菜式，從此更方便快捷。

按圖（圖下有說明文字）有木耳（雲耳）和金針的5分鐘速發貼士、詳細步驟及原理解釋：

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超實用的方法可以令乾身的雲耳及金針快速吸水致膨脹，並徹底將表面的污垢清除。省時、方便也沒有技巧，只是妙用3個原理而成的魔法，大家不妨試試。浸好的雲耳及金針，記者自製一份齋腸粉，30分鐘便成的素食譜，有興趣的話也不妨參考。

金針雲耳百合腸粉食譜︰