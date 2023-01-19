麻糬食譜｜日本年糕變煙韌朱古力麻糬　加1種調味帶出可可香氣

撰文：鄧穎琪
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麻糬是筆者最愛，煙韌的口感非常討喜！雖然本身冇味，但這反而讓它非常百搭，像台式那樣配花生粉、日式配抹茶粉皆可，今次筆者就實試了一個超簡單卻美味的朱古力麻糬食譜，2分鐘不用就完成！

近日從日本網站看到非常多的年糕食譜，稍後將整理一個年糕食譜合集，在這之前，筆者已深深被其中一個朱古力麻糬食譜吸引，決定必須實試一下。麻糬、白玉、糯米糍等等都是類似的東西，筆者試過用糯米粉自製牛奶麻糬，但太黏了，弄起來有點狼狽。而用現成的日本年糕替代，就省卻了自製麻糬的步驟，拌勻材料再加熱，配上你喜愛的味粉就輕鬆完成啦！

自製朱古力麻糬步驟非常簡單，此食譜更省卻用糯米粉加熱成麻糬的步驟，很適合新手！

剛叮好的麻糬熱騰騰，冬天食用格外有種溫暖感。今次的朱古力麻糬食譜，只用微波爐加熱1分幾鐘即可完成，最後蘸上的可可粉，由於本身無糖，原食譜建議用1:1比例加糖，最後再加少許鹽，更能帶出可可香氣。不過筆者實試過後，覺得可可粉味道偏淡，建議再加多些糖會更好。

請按下圖睇如何自製朱古力麻糬：

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朱古力麻糬食譜

材料：
日本年糕100克
牛奶1湯匙
砂糖1湯匙（拌年糕）
牛油10克
可可粉1湯匙
砂糖1湯匙（拌可可粉）
鹽少許

做法：
1.在耐熱碗放入年糕、牛奶和砂糖。
2.加蓋或微波爐保鮮紙，放入微波爐以600W加熱1分40秒。
3.取出年糕後以牛油拌勻，切成2等份（或更細亦可）。
4.可可粉、砂糖與鹽拌勻，蘸麻糬同吃便成。

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