紅棗｜有益心臟更能調節血糖　6大養生功效　每天7顆已可改善便秘

在中醫藥和華人的生活裏，紅棗是重要的藥材和食材，根據中醫的理論，紅棗性味甘、溫，能健脾益胃。



在西方，紅棗頂多被用來做甜點，利用它天然的甜味和香氣，增添風味層次和口感，以下6種功效，你一定要知道：

紅棗不僅是可口食材，營養價值亦很高：（按圖了解）

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1. 營養豐富，超乎想像

3顆紅棗，就能提供大約200卡的熱量，54克的碳水化合物和5克纖維、1克蛋白質，而且紅棗不含脂肪。此外，紅棗還富含維他命B、K、鈣、鐵、鎂、鉀、鋅和錳。

2. 含多種抗氧化物

紅棗包括類胡蘿蔔素、多酚、單寧酸等抗氧化劑，可以用來治療和氧化有關的疾病，而且紅棗裡還有抗發炎和抗菌化合物，也就是說，紅棗可能在抵抗傳染病中發揮作用。

3. 自然甜，沒加糖

它的糖分是天然的，如果用紅棗來增添餐點或食譜的甜味，可以減少糖類的使用量。

4. 幫助消化

3顆紅棗就可以供應我們每天需要攝取的纖維量的18％，研究發現，每天吃7顆紅棗的，能改善腸道蠕動，糞便中不好的化學物質含量也會降低。

5. 保護心臟和調節血糖

研究發現，每天吃100克紅棗，連吃4星期，受試者的血脂和氧化反應都減少了。另一個針對糖尿病患的研究也發現，吃紅棗對於血糖沒有影響，而且心情和生活品質更好。

6. 保護腦部

紅棗具有抗發炎和抗氧化功效，可能有治療阿茲海默症的潛力。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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