麻糬食譜｜5分鐘微波爐牛奶麻糬超煙韌　免蒸免黏手用這種粉最好

牛奶麻糬，筆者已不是第一次做，但之前試過的方法，又要蒸又要放涼，前後都用了45分鐘，而且還因黏手弄得相當狼狽。自此之後，試了各種不同方法自製麻糬，敢說這個是最方便的，不用蒸，用微波爐便可，而且所需時間只是5分鐘左右。

攝影：鄧穎琪



太白粉取代糯米粉 口感更柔軟

麻糬——有指在半個世紀前被稱作「豆糬」，後來受日本文化影響，方正名為「麻糬」，泛指以糯米粉或太白粉等製成的煙韌小點心。筆者試過用糯米粉蒸成粉糰，整個過程最記得是黏手到不得了；亦試過用日式年糕加熱融化再蘸粉，而今次則用日本人大力推薦的白玉粉去做，說口感比糯米粉更柔軟。由於是微波爐做法，故全程免蒸，配合密實袋與冰水輔助，不但不會把手弄髒，擠麻糬更方便，件件分明，完全不會死黏在一起。

請按下圖睇微波爐牛奶麻糬做法：

+ 10

微波爐白玉麻糬食譜



材料：

白玉粉50克

砂糖2湯匙

牛奶200毫升

冰水1大碗

黃豆粉適量

黑糖蜜適量



做法：

1.砂糖、白玉粉分次與牛奶拌勻，盡量攪拌至幼滑冇顆粒狀態。

2.粉漿放入微波爐，以500W加熱3分鐘，取出後拌勻，再以500W加熱2分鐘。

3.將麻糬放入密實袋裡，剪一個約3厘米的小角，一塊塊擠進冰水裡，隔水後上碟，蘸黃豆粉及黑糖蜜即成。



微波爐牛奶麻糬是十分方便易做的小點心，不知不覺吃完一粒又一粒，日後筆者也會常常做來吃。

黃豆粉、紅豆蓉、可可粉、花生粉 配料百搭

麻糬有了糖和牛奶，味道已甜甜的可直接食用，但你想味道再提升的話，可以加上最經典的黃豆粉和黑糖蜜。除此之外，個人覺得配紅豆蓉、可可粉、抹茶粉或花生粉皆可，但要提醒的是，若你用的粉是無糖，建議先與糖粉拌勻才蘸在麻糬上，不然味道會較淡。

此外，若你仍然想用糯米粉而非白玉粉，建議把牛奶用量從200毫升提升至250毫升，會較有嚼勁。