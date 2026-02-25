甜品食譜｜吃剩年糕大改造5食譜　變身鬆餅麻糬微波爐都做到！

吃剩年糕點算好？新年期間吃了不少糕點吧，一底底年糕、蘿蔔糕、芋頭糕等，一下子便吃膩了，剩下的如何處置？對於消滅吃剩的年糕，日本人有很多創意食譜，不少只是用微波爐已做到，煙煙韌韌的口感，可秒變鬆餅、麻糬、Pizza等，保證有驚喜！



年糕大改造｜Jacky Yu建議桂花酒釀丸子

曾請教過名廚余健志（Jacky Yu），他建議當切細粒當小丸子用，再煲桂花酒釀年糕糖水。你還想得到其他年糕食譜嗎？不少日本人在新年後都吃剩大量年糕，於是自創不少創意食譜，雖然他們用的是白色的日本年糕，但如果你想用傳統中式年糕試試亦可，以下就介紹其中5個。

1件年糕約重50克，以下大部分食譜都是50、100或150克日本年糕，各位可換算大約等於多少件。



年糕大改造｜日本人分享5大創意食譜

年糕食譜１：年糕鬆餅食譜

年糕鬆餅除了年糕和牛奶外，只需加入鬆餅粉和乳酪。不怕開鑊的話可以煎，或是以耐熱杯盛住放入微波爐加熱也好，以下兩種做法都會提到。原作者在twitter分享說，新年吃完這樣的鬆餅，一整年都會自信滿滿，更誇張地形容是「讓人喜極而泣的美味年糕鬆餅」。

年糕鬆餅。（twitter：boku_5656）

請按下圖睇年糕鬆餅做法：

+ 3

年糕鬆餅食譜



材料：

日式年糕50克

牛奶50毫升

蛋1隻

砂糖1湯匙

乳酪50-80克

鬆餅粉80-100克



平底鑊做法：

1.日式年糕、牛奶倒入耐熱碗，放入微波爐以500w加熱2分鐘，徹底拌勻。

2.加雞蛋、砂糖混合均勻，再加鬆餅粉和乳酪。（若想口感煙韌，就用50克乳酪和80克鬆餅粉；若想口感鬆軟，就用80克乳酪和100克鬆餅粉）

3.平底鍋加熱，倒入鬆餅漿，加蓋煎3分鐘，翻面再煎2分鐘，拌牛油和蜂蜜同吃，即成。



微波爐做法：

1.在耐熱的杯子裡，用廚房紙抹油。

2.鬆餅糊倒入杯裡，約6分滿，微波爐以500W加熱2-3分鐘，可分次加熱並檢查生熟度，加上蜂蜜跟牛油即可享用。



年糕食譜２：牛油年糕食譜

這是推薦度超高的年糕食譜，材料都是年糕、牛奶、砂糖、蛋、牛油等，原作者說這美味得堪稱禁忌的美食，是秋田名物「牛油年糕」，充滿邪惡感！雖然食譜寫明要加太白粉，但不需加太多，並且要確保攪拌均勻，吃起來才不會起粒粒及影響口感。

牛油年糕（twitter：igarashi_yukari）

請按下圖睇牛油年糕做法：

牛油年糕食譜



材料：

日本年糕150克

牛奶3湯匙

砂糖5湯匙

蛋黃1個

牛油15克

太白粉1茶匙



做法：

1.日本年糕與牛奶放入耐熱碗，包微波爐保鮮紙，微波爐以600W加熱2分半鐘。

2.取出後加砂糖、蛋黃，混合後再加奶油和太白粉拌勻，灑上太白粉後切塊即成。



年糕食譜３：蜂蜜牛油芝士年糕食譜

第三個是加了芝士的蜂蜜牛油芝士年糕，原Post主更表示，即使過完年還是會一直想吃。這年糕用中式年糕亦做到，但因本身已有甜味，所以要減少砂糖用量，只用蜂蜜調味便可。芝士跟牛油可謂絕配，美味程度爆燈，有網民疑惑其中一個步驟是否加熱完年糕後，直接拌砂糖、生蛋黃和太白粉，答案是正確的呢，所以大家要用經巴士德消毒法殺菌的雞蛋，或是標明可生吃的雞蛋。

蜂蜜牛油芝士年糕（twitter：hamagohan_r）

請按下圖睇蜂蜜牛油芝士年糕做法：

+ 1

年糕食譜４：朱古力年糕食譜

筆者早前都有實試過另一個朱古力麻糬食譜，做法類同，都是把年糕與牛奶等加熱，最後裹粉。而這個做法複雜一丁點，除了在年糕漿混入朱古力碎，也因加了Rum酒而帶酒香。其賣相像來自蛋糕店的甜點，原作者亦強調它簡單美味：「放到隔天也不會變硬啊！」

朱古力年糕。（twitter：ai_mogmog）

朱古力年糕所需材料。（twitter：ai_mogmog）

朱古力年糕



材料：

日本年糕100克

牛奶60毫升

砂糖50克

黑朱古力100克

冧酒1湯匙

可可粉適量



做法：

1.年糕加一半牛奶，用微波以500W加熱1分鐘，拌勻。（如不夠軟可再加熱30秒）

2.加入砂糖、剩餘的牛奶和切碎的黑朱古力，再加熱1分鐘。

3.加冧酒後拌勻，倒在烘焙紙上放涼，最後切塊並灑上可可粉即成。



年糕食譜５：煙肉芝士年糕Pizza食譜

這款年糕Pizza是眾年糕食譜中唯一一個鹹食的做法。原Post主是坐擁240萬Fans的料理達人，他說這個食譜美味得能讓人把一整袋年糕吃光光！不過這食譜要用鑊煎，煎好後配番茄醬、Pizza醬皆可，配料選擇方面亦不限於煙肉，當然還有吞拿魚、明太子等等，煎的時候用鑊鏟壓一壓，口感更脆。

煙肉芝士年糕Pizza（twitter：ore825）

請按下圖睇煙肉芝士年糕Pizza做法：

煙肉芝士年糕Pizza食譜



材料：

日本年糕100克

水牛芝士40克

煙肉（切條）25克

白胡椒適量

鹽適量

油2茶匙

番茄醬適量



做法：

1.日本年糕放入600W的微波爐加熱30秒，再切薄。

2.年糕漿混合水牛芝士、煙肉、鹽、胡椒、油。

3.年糕落鑊，中火煎至兩面金黃，配番茄醬即成。



以上幾款年糕大改造食譜，你喜歡哪個？或是你也有自己的創意年糕食譜？不妨留言跟我們分享。

資料來源：boku_5656@twitter、igarashi_yukari@twitter、hamagohan_r@twitter、ai_mogmog@twitter、ore825@twitter