煎牛扒｜外賣法式板腱牛扒網民指87%似排泄物！煎牛扒勿放中間？

春節年假過完了，因為每天大魚大肉，相信很多人都肥了一大圈，為了盡快恢復身材，會想改吃清淡的健康餐。



日前有一名台灣網友貼文表示，回歸健康餐的第一天就當盤子（水魚），引發網友熱議。

法式板腱牛扒外賣餐賣相超驚人？按圖看清照片及一眾網友回應👇👇👇

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有一名網友在Facebook社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片並發文表示，回歸健康餐的第一天就當盤子（水魚），點了一份法式板腱牛扒170元（台幣），食物的份量不僅極少且內容物像極了寵物的排泄物，原PO還調侃不如用醬料盒裝還比較好看。

網民一致負評「我以為是狗罐頭」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我以為是貓砂盆挖出來的」、「我以為是大便」、「我以為是狗食」、「狗罐頭用湯匙挖出來的就是長這樣」、「太威了，以為是養生饅頭」、「這是我家寵物的排泄物吧！87%的相似度」、「真的是獨家餐點」、「看了好久才知道是單點的牛排（牛扒）」、「看了很久才覺得像牛排，不仔細看，我以為是狗罐頭」。

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還有不少網友不解地表示「這什麼？看起來不好吃」、「所以板腱牛排呢？」、「人能吃？牛排？什麼鬼？」、「這是寵物餐盒？這是什麼產品？詭異」、「貴貴的感覺，對荷包很不健康」、「吃了心裡很不健康」、「還不如吃炸雞桶，心理會健康點」。

也有不少網友安慰原PO說道「法式總是比較貴一點，妳改天點台式牛排」、「多了『法式』兩個字就多了100元（台幣）吧」、「食物本身35元（台幣），另外135是用在商品名稱」、「只要和健康有關的，價格都不知道發生什麼事」、「價格沒有問題，有問題的是餐點，怎麼看起來讓人倒胃口」、「健康餐自己弄就好了便宜又多」、「外送貴很多，很正常」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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