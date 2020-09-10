熟成牛肉｜揭開乾式熟成牛扒美味秘密　提升肉質風味靠自身酵素？

到高級西餐廳點牛扒，吃到的幾乎都是乾式熟成牛肉（Dry-aged beef），這幾乎已成為高價牛扒的主流。為何經過乾式熟成的牛肉特別好吃呢？

為何經過乾式熟成的牛肉特別好吃呢？（點擊下圖看清！）

其實並非只有牛肉有熟成（英文中稱為”Aging”）這道工序，其他肉類也有，原因是動物剛被宰殺的幾個小時內雖然肉質是鬆弛的，但是過後又會變得僵硬，這時並不適合食用。而熟成可以利用牛肉本身帶有的酵素破壞肌肉的結締組織，令肉質更加軟嫩；同時蒸散肌肉組織中的多餘水份，使牛肉的風味更飽滿和集中。

通過熟成，可以讓剛屠宰後僵硬緊繃的肉品從內部發生變化，以提升肉質的嫩度（Tenderness）、風味（flavor）及含汁性（Juicy）。

相關文章：【牛肉冷知識】黑紅比鮮紅色新鮮？專家解構原因我們一直誤會了！

+ 3 + 3 + 3

熟成的方式又分為「乾式熟成（Dry Aging）」和「濕式熟成（Wet Aging）」，一般消費者在超市買到的屬於濕式熟成牛肉，是利用牛肉在冷藏運銷時的真空密封狀態保持水份，並在袋內以本身自帶的酵素熟成，由於這樣的方法經濟又便利，因此也是進口的美國牛肉普遍採用的熟成方式。

乾式熟成則是將屠宰後的牛隻大份切塊，吊掛或放置在恆溫、恆濕的冷藏熟成室中21～45天不等，在這段期間裡，外層的肉和表皮會漸漸風乾、硬化而形成保護膜，使內部的水分不會散而能維持鮮嫩；而牛肉本身的酵素與微生物則同時分解肌肉纖維，使肉質變得軟嫩，也讓水份更容易滲透到肉中，增加牛肉的甜度及多汁性。

至於多數高級西餐的廚師之所以選擇乾式熟成牛肉，則是因為西方飲食推崇呈現食材的原味，而乾式熟成會讓牛肉外表脫水，肉味也更加濃郁。

相關文章：【減肥】燒牛肉VS火鍋牛邊樣易致肥？教你4種飲食選擇減致肥風險

相關文章：【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！

+ 25 + 25 + 25

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：牛肉為何要熟成？原來熟成牛排的美味在這裡】