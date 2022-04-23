牛扒食譜｜蔥鹽牛扒簡易居酒屋美食　掌握中大火靜置3時間大成功

大家好！在家也能吃到居酒屋美食！威媽今天要端出──蔥鹽牛扒。



這道料理的靈魂在於蔥鹽醬，將牛扒帶向另一個美味巔峰！

蔥鹽牛扒食譜（按圖）

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食材

1. 牛扒：1片

2. 蔥鹽醬材料：

青蔥：1根；鹽巴：少許；芝麻香油：少許

青蔥切成末，加入鹽巴、芝麻香油拌勻備用！

分享一下威媽煎牛扒的方法，愛吃牛扒的威媽煎了無數片牛扒，一直在找尋最佳的口感，那種帶點軟嫩又不流血水的做法！

做法：

1. 中火兩面各煎60秒

2. 大火兩面各煎20秒

3. 靜置10分鐘後再切

小貼士：視牛扒厚度調整，網友分享的厚度是全聯（台灣超市）買的牛扒烹調時間！



其他社員留言回應：「很可以欸！我要來做」，「超好吃的！」，「偶（我）要粗（吃）牛扒」，「配啤酒絕配」。

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