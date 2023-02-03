切牛油果｜實試2刀開牛油果　果肉完整全取不傷手輕鬆去皮不浪費

切牛油果時，因怕刀而令果肉一岩一巉，果核又難以取出？原來只要切2刀即可把果肉完整取出，果核自動脫離不傷手。

攝影：余曉彤



刀尖取核好困難？先切2刀乾淨俐落取果肉

牛油果富含營養和健康油脂，當中豐富的水溶性纖維，有助增加飽腹感，適合減肥人士食用。不過吃牛油果前先要開「殼」除核，一般都會用刀尖直接用點力劈入果核中，再稍稍扭動將果核取出。然而，刀尖鋒利，不少人敬而遠之，害怕用刀人士如筆者並未嘗試成功用刀扭出果核，每次又刮又𢳂，糾纏一會才可把果核取出。但此時的牛油果肉已變得岩岩巉巉，難以切成想要的形狀。

誰說開牛油果只有一個方法，筆者嘗試了一位日本網民推介的方法：事前在牛油果身上先切2刀，再慢慢扭開每一部分。果肉不但可完整地分為4等分，果核更自動脫離，撕走外皮的過程亦無比順利。

請按圖看切牛油果方法：

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假如想要一片片的牛油果，可以沿果核打直切兩刀，再慢慢扭開將牛油果分成4件。此方法一樣能夠完整地分為4等分，撕走外皮亦非常方便。

直切兩刀如圖示，再慢慢扭開，同樣可把牛油果分成等4件。