牛油果催熟｜氣炸鍋10分鐘催熟牛油果？原來包唔包錫紙有2大分別

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-13 19:00

牛油果在超市、街市隨處可見，但普遍都是未成熟或者過熟，彷彿遇上剛剛熟的是一件非常困難之事。坊間或網上流傳很多不同催熟方法，不過大多都需要擺放數天才會熟成，難道沒有可以立刻變熟的方法？ 攝影：余曉彤

每次切開牛油果有如一個賭盤，到底內裡的果肉是青黃油潤，還是變黑多根或過熟？我們可以從外皮、觸感等等來判斷，不過這並不是百分百成功的方法。早前一位澳洲婦人在Facebook群組「Air Fryer Recipes Australia」發帖講解如何利用氣炸鍋將牛油果催熟，因此記者依樣畫葫蘆實試她提供的方法，看看是否成功。

記者依樣畫葫蘆實試澳洲婦人提供的方法，用氣炸鍋催熟牛油果，看看是否成功。

根據澳洲婦的帖文指，她的催熟方法是將牛油果包鍚紙放入氣炸鍋氣炸10分鐘。記者購入3個同一批次的牛油果，3個外皮都是呈綠色；手感硬身，將它們分為A、B、C進行實驗。牛油果A不用任何催熟方法；牛油果B為包鍚紙，以180°C氣炸10分鐘；牛油果C為不包鍚紙，以180°C氣炸10分鐘。

按圖看牛油果A（沒有使用任何催熟方法）結果：

按圖看牛油果B（包錫紙氣炸）催熟方法步驟及結果：

+ 3 + 3 + 3

按圖看牛油果C（不包錫紙氣炸）催熟方法步驟及結果：

+ 2 + 2 + 2

牛油果B包錫紙氣炸效果最佳！

記者實試3個方法後，認為將牛油果包錫紙氣炸的催熟方法為最佳，因對於起果核困難的人來說果核能夠切半，而且用湯匙一𢳂便可與果肉分離，方便得很。其次果肉的軟熟度適中，若然是比較大隻的牛油果可以增加氣炸的時間。不過亦因為與果核一同加熱，令牛油果肉的顏色有所改變，外貌相對地不吸引。

因為與果核一同加熱，令牛油果肉的顏色有所改變，外貌相對地不吸引。

牛油果與報紙、番茄、香蕉一起放哪樣最快熟？

事實上除了以上即時方法，亦可將牛油果與帶有「乙烯」（Ethylene）氣態的生果一同擺放，加快牛油果成熟的時間。含有乙稀氣體的水果屬「周期性」水果，例如香蕉、蘋果、梨、番茄等。乙稀氣體愈多，催熟速度愈快。因此，把這些生果放在膠袋或盒子內密封，乙稀和濕氣累積，便會加快生果成熟的速度。

屬「周期性」的水果自身會釋放乙稀氣體，採摘後仍可繼續自我催化成熟。（葉璋時攝）

按圖看各水果、報紙催熟效果：

+ 3 + 3 + 3

總結以上4個物件，牛油果與蘋果一同擺放的催熟速度最快；其次是番茄，牛油果的青澀程度也是僅次於蘋果。