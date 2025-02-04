防流感感冒飲食｜薑茶驅寒1情況喉嚨愈飲愈痛　5抗炎食物宜多吃

天氣變化大總覺得特別容易感冒，尤其在涼涼的天氣，將茶喝下肚全身就暖活了起來，不過並不是所有時候都可以喝薑茶，喝錯時間還可能讓喉嚨愈喝愈痛。



所以說到底該吃什麼才能提高免疫力，減少感冒呢？

在乍暖還寒的天氣裏，大家還是小心身體，避免着涼好！（按圖了解）

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對此，來自台灣的牙醫診所醫生黃文龍和高齡醫學醫生傅裕翔列出5大類食物，能夠讓身體抗發炎，減少感冒的機會：

1. 維他命C

維他命C能夠增強免疫系統，因為是水溶性維他命，需要不斷透過飲食補充。可以吃：菠菜、番石榴、奇異果、木瓜、彩椒。

2. 薑辣素

薑中的薑辣素能夠減緩發炎、促進血液循環、加速新陳代謝。不過要注意如果已經在感冒中，喉嚨紅腫疼痛，此時就不要再吃薑來刺激喉嚨。(也就是重感冒不要喝薑茶！)

3. 花青素

花青素能夠加強泌尿系統、減少發炎症狀。可以吃：藍莓、葡萄、黑梅、蔓越莓、茄子。

4. 葉酸

葉酸能幫助免疫細胞分裂複製，在病毒入侵時更快增強免疫力。可以吃：牛油果、蘆筍、椰菜花、黃豆、黑豆。

5. Omega-3脂肪酸

譨減緩身體發炎症狀，可以吃：三文魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：喉嚨痛喝薑茶居然越喝越痛？醫師列5大類「抗發炎食物」，想遠離感冒一定要知道】

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