水腫｜心臟肝腎有事皆可導致　椰子水、黑豆5大食材有助身體去水

如果你愛喝冷飲、偏好重口味、怎麼動也瘦不下來，尤其每天傍晚，小腿就像泡過水一樣變腫發脹，甚至有時候隔天睡醒，連臉也會浮腫，或是明明食量沒變，體重卻增加超過2公斤，那有可能就是「水腫」在作怪！



一般人發現水腫，總會先聯想是水喝太多或是腎臟出了問題，事實上，引起水腫的原因很多，台灣馬偕醫院腎臟科主任潘吉豐曾在接受《康健雜誌》採訪時，指出引起水腫的常見7大原因，以及症狀特色：

水腫的成因可大可小，不過若然是體質影響易水腫，以下這些食品或能有助紓緩：（按圖了解）

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1. 局部的水腫



單腳水腫常是因靜脈曲張、蜂窩組織炎、下肢靜脈栓塞等問題；而長途飛行後的下肢腫脹，則是因久坐不動，靜脈回流變差所造成的，通常和其他器官沒有關係。

2. 腎臟



若是腎病症候群引起水腫，尿液會有泡泡存在。因為大量蛋白質從尿液排泄出去，血液中蛋白質太低。還有一種是嚴重的腎功能衰退，水分和鹽分沒辦法排出，也會引起水腫，

3. 肝臟



主要是肝硬化，血清白蛋白太低所致。若是肝硬化造成的下肢水腫，常會合併腹水（肚子大大的）、黃疸等症狀出現。

4. 心臟



心臟衰竭造成靜脈回流變差導致的水腫，走路、爬樓梯會喘、呼吸困難。

5 .荷爾蒙



有些女性的水腫隨著月經週期改變，就會有週期性水腫，或者服用避孕藥、注射排卵藥物，都有可能。

6. 藥物



某些降血壓藥物，消炎止痛劑，有可能引起水腫副作用，或者一些雞尾酒減肥藥物中含有利尿劑，若停用時會有水腫，體重增加。

7. 不明原因或體質性的水腫



女性居多，特點是早上好好的，一到下午或晚上下肢腫脹，上下午的體重可以相差一公斤以上。檢驗結果和身體檢查都正常，排除上面幾種原因後，才會將問題歸為體質性水腫。

5大消水腫明星食材

另外，若是經過醫師診斷身體沒有其他異常，屬於體質性水腫，不妨試看看中國老祖宗的方法，用食物消水腫。

1. 紅豆



從中醫角度看，紅豆水能利水、助排便、排除體內濕氣等。一般人如果因為懷孕、吃重鹹、壓力或排便不順引起的水腫，喝紅豆水的確能幫助水分循環與代謝，排除體內濕氣。飲用時應以溫熱水為主，不要喝冰水，會讓代謝降低。

但慢性腎臟病患別貿然嘗試，應考量高鉀和水分攝取是否會造成身體負擔，建議找專業醫師諮詢。

2. 黑豆



來自台灣的中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚說，因為黑豆可補腎，有助於腎臟維持功能，讓尿液排泄正常，黑豆水自然能消除水腫。脾虛水腫、腳氣浮腫的人她都建議食用。

所謂的黑豆水，就是用乾炒過的黑豆，以熱水燜熱而成。建議用20克黑豆搭配300毫升的水沖泡。

3. 薏仁



可以在四神湯、八寶粥裡加入薏仁。中醫指出，薏仁可以促進血液和水分新陳代謝，有利尿、消水腫作用。

4. 冬瓜



連皮燉湯可以利尿去濕。《食療本草》：冬瓜，甘，微寒。利小便，益氣耐老。

5. 椰子水



有解熱、消水腫功效。

不過要注意的是，有些食物不適合體質虛冷的人，食用前最好先請教醫師。

最後要提醒，水腫應該由醫師評估檢查，找出病因治療，若是全身水腫，還出現呼吸困難、喘、解不出尿，表示對生命有立即威脅，應該儘速到急診處理。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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