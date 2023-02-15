減食欲｜寒冷易有肚餓錯覺！6種食物燃脂增飽足感黑咖啡幾時喝好?

冷冷的天氣容易引發食欲，不知不覺就攝取了過量的食物與熱量，該怎麼克制嘴饞是每個冬季的必備課題。



對此，有專家特地傳授如何在天冷時降低食欲的4個小撇步，更建議有6種食物可以增加飽足感，循序漸進戒掉貪吃的壞習慣！

參考以下建議，就可懂得在寒冷天氣下也不會吃得過量！（按圖了解）

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4習慣有效降低食欲

來自台灣的營養師高敏敏表示，想要有效降低食欲，必須先養成4個習慣。

1. 餐前喝湯

餐前先喝湯 除了能增加飽足感，還可以減少熱量攝取，高敏敏指出，最重要的關鍵在於「促進腸胃消化和吸收」。

2. 細嚼慢嚥

延長吃飯時間不僅可以讓大腦有飽足感，還能減少進食份量。

3. 充足睡眠

足夠的睡眠可以抑制脂肪囤積，高敏敏表示，一旦睡眠不夠就容易提高飢餓感，導致暴飲暴食。

4. 運動習慣

養成運動習慣除了能燃燒脂肪，也可以降低食慾。

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高敏敏坦言，有時想透過少吃來達到節食的目的，結果卻是吃下更多垃圾食物，不如「讓自己養成吃健康食物的小鳥胃」也是不錯的方式。

6大「增加飽足感」食物

1. 黑咖啡

高敏敏指出，黑咖啡有很多優點如提神、幫助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等，她建議早上或是運動前可以喝杯無糖黑咖啡，不僅熱量低還能促進代謝；高敏敏透露自己也是黑咖啡的愛好者，「適量喝最重要」。

2. 綠茶

綠茶除了有抗氧化功能之外，也能幫助調節血脂肪、抑制膽固醇及糖類吸收，以減緩血糖上升速度、幫助燃脂。

3. 白開水

高敏敏說，人體血液中有70%是水分組成，而身體會不斷排出水分，多喝水不只能加強代謝，還可以降低食慾。

4. 優質蛋白質

足夠的蛋白質可以增加飽足感，並進一步達到增肌減脂的效果。

5. 各色蔬菜

含有膳食纖維的蔬菜能有效增加飽足感，高敏敏說明，蔬菜也能幫助腸道健康、增加免疫力。

6. 低GI水果

高敏敏表示，肚子餓或是嘴饞時，可以多吃低GI水果，除了幫助補充營養之外，也能抑制飢餓感。

她建議，「大家想吃東西時不要壓抑，食用健康的食物其實是沒有關係的」，包括來盤水果、喝杯豆漿或牛奶乳酪、來片雞胸肉等都是可行的辦法。此外，高敏敏提醒，不要等餓了才去吃飯，這樣一來身體反而吸收更快，「按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽，才是較好的飲食習慣」！

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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