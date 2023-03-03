廚房發霉｜廚櫃發霉起水珠易污染食物！專家2招防霉菌除濕器冇效?

「回南天」殺到，家中不難發現牆壁上出現黑色一點點的霉菌，有大有小。當中濕氣最嚴重的地方莫過於廚房和浴室。早前有讀者分享，廚房吊櫃內籠出現不少水珠，擔心在潮濕的環境下會滋生霉菌，污染食物或變壞。要避免廚櫃受潮發霉，又有什麼方法？



每逢春天，空氣潮濕，牆壁或平滑材質的表面，容易凝結水珠，空氣中飄散的霉菌遇到適合的環境和濕度時就會慢慢滋生並繁殖，除了有礙觀瞻，身體長期吸入會影響健康，滋生在食物上更會令其發霉，進食後會引致腹痛和腹瀉等症狀。

霉菌可以在潮濕和陰暗的角落大量繁殖，除了有礙觀瞻，釋出的孢子亦會引起呼吸道敏感。（資料圖片）

按圖看防止廚櫃累積濕氣方法

吊櫃底加裝膠板 凝結電飯煲水蒸氣

讀者向記者表示，有日打開吊櫃，發現內壁上出現水珠，懷疑是天氣潮濕所致，加上吊櫃下方放置了電飯煲，煮飯時的蒸氣會從門縫走入櫃內，令櫃裡出現小水珠。記者詢問裝修學院校長Simon有關情況，他表示要解決電飯煲蒸氣走入櫃內的問題，可以在櫃底加裝一塊膠板，長度可覆蓋門縫，讓水蒸氣凝結在膠板上，就可以避免濕氣走入櫃內。

有讀者表示，電飯煲蒸氣會從門縫走入廚櫃內，在木板上凝結成水珠。（圖片由讀者提供）

門縫漸大易走入蒸氣 1個方法一勞永逸

Simon又指，不少人都會擔心，門鉸會因為長期開關，令門縫愈來愈闊。不過他表示，一般來說，門縫不會經常開關而變大，反而有機會是因為建材問題，例如劣質的門鉸，令門縫愈來愈大，所以他認為維修櫃門是一勞永逸的方法，更換品質較好的門鉸既可改善門縫的問題，又可減少蒸氣走入吊櫃，一舉兩得。

相關文章：鋅盤污漬｜公屋鋅盤現污漬網民教用小梳打 1原因專家指無效點算?

按圖看清潔不銹鋼污漬方法：

Simon表示，一般來說門縫不會因為櫃門長期開關而變大，應該是門鉸品質參差導致，所以只要更換門鉸就可以解決櫃門不能緊閉的問題。（圖片由受訪者提供）

放除濕器木碳不能根治問題

廚櫃內的食物或乾貨，因濕氣累積有機會引致發霉，亦會吸引蚊蟲滋生及繁殖，令問題惡化。要解決問題，有人會在吊櫃內放置除濕器、木碳等物品，減低濕氣累積。不過Simon認為，方法沒有解決根本性的問題，要避免濕氣在吊櫃裡累積，應徹底關好櫃門，而不是放置其他除濕產品，只要櫃門緊閉，就不會累積濕氣，長遠解決霉菌問題。

裝修學院校長鄧世民Simon

相關文章：廚房鋅盤｜L型鋅盤養水易生蚊蟲專家拆解3招 鋅盤4款材質應點揀?

按圖看4種不同材質的鋅盤優、缺點：

+ 4