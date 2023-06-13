麵包保存｜實試麵包保鮮防霉3方法10日都不變　1種竟是網絡詐騙？

麵包是不少人的早餐選擇，但麵包保鮮期短，容易發霉變壞，這對不少人來說都是種煩惱。這次嘗試了網絡流傳的三種保存方法。其中1種更衰過正常放置，1種方法擺足10日都還新鮮！



對照組

對照組純粹用手把麵包拿出，放進保鮮袋中室溫觀察。從圖片再見手指接觸過的部分明顯發黑變壞，連沒接觸過的地方也現出黑綠色的霉菌，打開保鮮袋後可嗅到明顯發酵的味道。

麵包保存3大法1：0接觸

0接觸，即避免和麵包進行任何接觸，因為需要把麵包放在本來的袋中室溫觀察，直到10天後的驗收日才拿出觀察。

經過10天時間，麵包明明和對照組一樣放在室溫保存，但麵包發霉程度明顯比對照組低，雖然打開保鮮袋後，還是可嗅到發酵的味道，但比對照組的味道低很多。由此可見避免接觸是保存麵包的良法之一，更是懶人保存法的首選！

👇🏻👇🏻👇🏻以下為保存法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：★★★★☆（4）

方便度：★★★★★（5）

新鮮度：★★★☆☆（3）

麵包保存3大法2：西芹法

網絡流傳的麵包保鮮方法，是在麵包旁放一根西芹，就可有效令麵包保鮮，毋須低溫保存，西芹只要表面沒有水分則可。

經過10天，用西芹保存法的麵包完全變黑，西芹接觸麵包的部分發黑發綠，變硬還開始滲出液體，麵包旁還有白色的菌絲，打開保鮮袋後一陣惡臭湧出，情況相當惡劣嘔心，甚至令人頭暈，比什麼都沒做的對照組還要差。西芹這個網絡方法簡直好比網絡詐騙！

👇🏻👇🏻👇🏻以下為保存法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：☆☆☆☆☆（0）

方便度：☆☆☆☆☆（0）

新鮮度：☆☆☆☆☆（0）

麵包保存3大法3：冷藏法

冷藏法則直接把麵包放進雪櫃低溫冷藏保存。網絡流傳這方法可把麵包保存一個月之久。

經過10天的時間，用冷藏法的麵包完全沒有變壞的跡象！剛從雪櫃取出的麵包比室溫的要硬，但把它放到室溫約3-5分鐘便又變軟了。麵包完全沒有發霉跡象，打開保鮮袋後竟還可嗅到麵包香味！絕對是推薦首選。

👇🏻👇🏻👇🏻以下為保存法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：★★★★★（5）

方便度：★★★★☆（4）

新鮮度：★★★★☆（4）

早餐麵包要慎選 4種麵包要小心

不少人會吃麵包做早餐，市面上有各種不同口味的麵包出售，像是紅豆包、朱古力包、菠蘿包等，常常為了提升口感，加入過量的糖或其他調味料，容易影響健康。

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