去濕豆｜黑豆/綠豆/赤小豆7款健脾去濕豆哪款最強？中醫推介2食療

去濕豆｜打風落雨天氣潮濕，總要煲些去濕湯水來去濕健脾，豆都是廣東人常用到的去濕食材，但功效又是否一樣？比較黑豆、綠豆、赤小豆、扁豆、眉豆、黃豆及花豆的去濕成效，哪一款更好？有什麼食用禁忌？這次請來註冊中醫師謝嘉雯，為我們解答常見的7款去濕豆的分別及功效。



去濕豆｜黃豆高鉀高鐵 去濕功效最佳

豆類鉀質豐富，而鉀能促進鈉排出體外，從而提升利尿效果，所以能改善水腫問題。比較黑豆、綠豆、赤小豆、扁豆、眉豆、黃豆及花豆7款豆類，當中以黃豆的鉀含量最高，所以健脾去水的話，黃豆效果較佳，而花豆相比其他豆，鉀質最少。此外，黃豆鐵質含量亦較其他豆類高。鐵能幫助紅血球運輸氧氣到身體各個部位，更可增強免疫系統和提高大腦功能。

7款常見的豆均有去濕功效，但並不是全部都適合所有人食用。（資料圖片）

去濕豆｜哪類人適合？哪類人不適合？

謝醫師指，雖然7款豆也是常見的去濕食材，但部分病患者也要注意攝取量。豆類普遍嘌呤（身體內存在的一種物質，主要功用為供應能量、代謝調節及組成輔酶）、蛋白質和鉀含量偏高，對腎病患者及痛風患者容易造成負擔，要注意攝取量，避免加重病情。

腎病患者蛋白質攝取量應為每公斤0.6到0.8克。假如患者為50公斤，一天則只能攝取30到40克蛋白質，即1天只能吃4至5份（約20克黃豆、25克黑豆或200毫升豆漿）豆類食物。



黃豆、眉豆、花豆適合大部分人

功效：健脾益氣，因此適合大部分人食用。

白扁豆 止瀉力強

功效：性味甘、微溫，有和中消暑的作用。（和中：即調和脾胃功能）而炒白扁豆比生白扁豆健脾止瀉的功效更強。

適合人士：脾胃虛弱、食欲不振、大便稀爛、女士白帶過多及暑濕吐瀉的人士。

不適合人士：因止瀉能力強，所以便秘人士不宜多吃，否則病情加重。

黑豆 腎虛腰痛適宜

功效：性味甘、平，可用於治療脾臟及腎臟的疾病；益精明目、養血去風及利水。

適合人士：腎虛、腰痛、腰痠或水腫尿少的人士。

綠豆 改善口瘡痤瘡

功效： 清熱消暑

適合人士：容易患上痤瘡、口瘡等濕熱人士服用。

赤小豆 治風濕關節痛最好

功效：性味甘酸、平，除利水消腫，亦可解毒排膿，清熱力量比起其他豆更強。

適合人士：皮膚濕熱紅腫、易長瘡瘍和或風濕熱痹關節痛的人士。

不適合人士：綠豆、赤小豆偏清熱，脾胃虛寒易腹瀉的人不宜服用太多。

去濕豆｜食用禁忌

澱粉質重的豆類如綠豆、花豆， 要注意防潮，否則容易滋生穀牛。另外，黃豆要注意發黴情況，發黴的黃豆含有大量可致癌的黃麴黴毒素，即使熱水也不能將其清除。另外，澱粉質豆類熱量較高， 如當天吃了較多的綠豆和花豆，便要減少吃飯和麵，以作平衡。

中醫推介牛蒡淮山三豆湯

回南天濕氣重，謝醫師推薦了一款「牛蒡淮山三豆湯」和「喳喳糖水」，可健脾去濕。

牛蒡淮山三豆湯食譜

牛蒡淮山三豆湯可健脾去濕，適合潮濕的春天飲用。（資料圖片）

材料：眉豆30克、白扁豆30克、黃豆30克、乾淮山60克、新鮮牛蒡1條、粟米1條、瘦肉適量。

做法：

1. 所有豆先浸泡1小時，備用。

2. 新鮮牛蒡洗淨後，用刀背削去較髒表皮，切成塊浸在水中備用。

3. 將其剩材料洗淨備用。

4. 瘦肉汆水備用。

5. 所有材料放進鍋裡，加水以大火煮沸後，轉小火煮1.5小時，加鹽調味即成。

功效：健脾去濕

喳喳糖水食譜

喳喳糖水是香港常見去濕、健脾和消暑利水的糖水。（資料圖片）

材料：黃豆30克、綠豆30克、眉豆30克、熟苡米30克、西米60克、芋頭300-400克、椰漿250毫升、冰糖適量（豆類可因應自己體質揀選）

做法：

1. 所有豆和苡米先浸一小時。

2. 芋頭切粒，蒸約20分鐘。

3. 用一鍋水放入西米，中火煮15分鐘然後熄火，蓋上蓋20分鐘，撈出西米，用水沖三次，瀝乾水份備用 。

4. 煮沸3公升水，下所有豆類和苡米，水沸後轉小火煲45分鐘或煮至豆變軟。

5. 加芋頭粒，西米，及冰糖，拌勻至糖完全溶解。再下椰漿拌勻便可。

功效：補氣去濕、健脾和消暑利水

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