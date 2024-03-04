老黃瓜功效｜去濕護肝10好處3類人不宜　中醫推1款湯水先乾炒黃瓜

老黃瓜皮皺皺，有點其貌不揚，但其實功效非常多，不僅為炎熱的夏天帶來清涼的口感，其實老黃瓜也可在春天食用，且甚具益處。今次請教了註冊中醫師楊明霞，為我們講解老黃瓜的功效、食用禁忌，並推介了一款春天湯水給大家。



老黃瓜是什麼？

老黃瓜是指自然老熟、沒有提早摘下的黃瓜，表面的金黃色偏深，表皮又黃又皺，外表並不討喜，卻是煲湯常見的食材，廣東人最愛來一碗老黃瓜湯消暑清熱。

老黃瓜味道微酸，煲湯後還帶有清香的口感。（資料圖片）

老黃瓜10大好處

老黃瓜含有葡萄糖、半乳糖、精氨酸、核黃素和維他命C，及葫蘆科植物特有的葫蘆素，具有抗炎、提升免疫力、護肝等作用，當中葫蘆素C可排毒養顏、抗腫瘤。在中醫角度，老黃瓜味甘、性涼，具有清熱、消暑、利濕、消腫及生津解渴功效。

老黃瓜適合人士：

1. 燥熱人士

2. 濕氣較重人士

老黃瓜不適合人士：

1. 體質偏弱人士，如長者、剛出生的小朋友及長期病患者

2. 體寒人士，如有手腳冰冷、面青唇白症狀者，服用會加劇體寒情況

3. 經期後的女性

不過，楊醫師亦補充，如上述人士想食用老黃瓜，可以白鑊乾炒，即不放油炒熟，或加入溫性食物，例如：薑片，下去炒，便可中和老黃瓜的寒涼。

老黃瓜點揀？

楊醫師表示，要挑選好的老黃瓜，必須做到呈黃褐色，無奇怪斑點，重點還要愈皺皮愈好。

揀選老黃瓜時，要特別注意它的紋理。（資料圖片）

老黃瓜處理方法：

老黃瓜處理的方法十分簡單，只要洗乾淨便可。有些人會將黃瓜去皮，楊醫師則建議將黃瓜皮也放進鍋中烹調，這做法可讓肉的部份充分融入湯裏面。而黃瓜皮香，更可以幫助去水腫、促進消化及刺激腸道蠕動。

3月初春乍暖還寒，天氣亦較濕，而且大部分香港人喜歡熬夜，楊醫師推介了一款較為平性的湯水，幫助大家去除濕氣之餘，還能清熱生津。

老黃瓜淮山薏米湯

老黃瓜淮山薏米湯有效清熱去濕。（資料圖片）

材料：淮山30克、生薏米25克、瘦肉200克、無花果約8-10粒

做法：

1. 將老黃瓜切件，白鑊乾炒備用；

2. 洗淨所有材料、瘦肉汆水備用。

3. 鍋中加入2000毫升水，放入所有材料，以大火煮至水沸後，改以細火煮1小時；

4. 最後‬加入適量鹽即可。

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