洗西蘭花方法｜鹽水浸/流水沖/膠袋搖 實測3大方法　哪個最推薦？

洗西蘭花方法｜洗西蘭花要去除菜蟲，坊間有好多方法，有些人用鹽+麵粉（或粟粉）、有些說用鹽+白醋、又有說用自來水不斷在花蕾上沖10分鐘。記者實試以上3方法，結果失望，勞師動眾，效果卻不相伯仲。



洗西蘭花方法｜誤食蟲落肚點算好？

坦白說洗西蘭花前是有點不安，怕見到好多蟲，媒體及網民經常分享西蘭花好多蟲的照片；然而洗完3個西蘭花，試盡坊間建議的清潔大法，但最後一條蟲都沒有看見。本想比較哪種洗西蘭花的方法較好，是否要勞師動眾找齊工具來洗才清潔，可惜樣本乾乾淨淨似的很難有結果，只好說出實測感受，個人建議方法2。

不過，即使那些菜蟲沒徹底清理，誤吃進肚也不用擔心，據美國康奈爾大學及羅格斯大學農業研究發文，這些菜蟲屬植物性害蟲，本身不帶有針對人體的毒素或人類寄生蟲，對健康並無毒害，只是心理上不適，本質上可視為微量蛋白質。

記者實測：洗西蘭花3大方法

【洗西蘭花方法1】鹽+粟粉+保鮮袋 動作多稍麻煩

【洗西蘭花方法1】鹽+粟粉+保鮮袋

跟日本揀蔬菜專家岡本光生先生的方法：

1. 將西蘭花切出一朵朵，放西蘭花入膠袋。

2. 加1大匙鹽、1大匙粟粉，注水浸10分鐘後，再不斷搖膠袋約1分鐘。

3. 倒走污水再沖洗完成。

睇圖示範【洗西蘭花方法1】鹽+粟粉+保鮮袋︰

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實試感受︰浸完西蘭花的水變白朦朦的粟粉水，感覺幾污糟，沒有蟲，小花蕾散亂，西蘭花顏色變淺。



【洗西蘭花方法2】鹽+白醋 浸完沖 簡單俐落

【洗西蘭花方法2】鹽+白醋

1. 先沖西蘭花，將西蘭花切出一朵朵放在筲箕內。

2. 加1大匙鹽、1大匙粟白醋，浸10分鐘，倒走污水再沖洗完成。

睇圖示範【洗西蘭花方法2】鹽+白醋︰

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實試感受︰浸完西蘭花的水沒有太骯髒，小花蕾零落，不見蟲。



【洗西蘭花方法3】自來水仔細沖 呆站5分鐘又浪費水

【洗西蘭花方法3】自來水仔細沖

掰開花蕾，用自來水開「細水」沖西蘭花5分鐘。

睇圖示範【洗西蘭花方法3】自來水仔細沖︰

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實試感受︰沖完西蘭花的水已經清澈，較少花蕾散落，同樣沒有蟲。

