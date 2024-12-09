廚房清潔｜去水位清潔仍傳異味 元兇竟是水龍頭！去霉除臭靠1小物

廚房臭味傳出，除了鋅盤去水位、垃圾桶有臭味，其實最多人忽略的是水龍頭！水龍頭經常出水，沒想到卻是臭味來源、霉菌滋生的地方。要除臭也不難，只需一支小工具便可清潔乾淨。



廚房清潔｜冰塊抑菌 除鋅盤異味

廚房鋅盤的去水位容易傳出臭味、渠味、難聞的怪味，之前我們分享過日本家務達人建議將冰塊放在洗淨好的去水位上，冰粒的低溫及當冰水融化後可暫時抑制去水位、渠口位的細菌及微生物滋長及將異味沖走。

（《健康原因講多D》電視截圖）

廚房清潔｜水龍頭發霉傳臭味 難察覺

除了去水位，其實鋅盤附近還有一個地方經常被人忽略，但又會常傳出臭味、發霉而不易被察覺。答案是水龍頭，包括開關把手的關節位置及出水的位置。因為洗碗時的清潔精含油性成分，當清潔精彈在水龍頭的表面較易察覺，一般人抹淨、擦淨便以為乾淨。然而，當清潔精積在一些較隱秘的位置時，長年累月會起潺、泅黐黐、發霉、發黑、飄出異味，因為臭味菌、霉菌已經悄悄地滋生。

（《健康原因講多D》電視截圖）

廚房清潔｜一支牙刷擦拭 水龍頭冒白泡

這些又臭又礙眼的污漬，用一支舊牙刷以清潔劑來擦拭，慢慢已可擦淨，過程中雖僅用牙刷擦拭，但已經會產出泡泡，原因是清潔精屬鹼性，積在水龍頭表面太久沒有清除，一邊來回擦，便一邊冒白泡。

按圖了解更多水龍頭臭味藏污情況︰

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清潔精污物等彈到水龍頭表面，很容易便察覺，一般人擦淨了表面便以為乾淨。但當清潔精積在較隱秘的位置時，長年累月會起潺，且飄出異味，因為臭味菌、霉菌已經悄悄地滋生，清潔後恢復乾淨衛生，異味也會消失。

資料來源︰香港開電視《健康原因講多D》