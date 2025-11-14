洗膠盒貼士｜日本網友2招去油漬異味　記者實試加1物吸油更高效？

洗膠盒貼士｜外賣膠盒、塑膠密實盒，有時為環保可選擇重用，或可作收納小物，但油淋淋的膠盒，如何清洗才能乾爽去油膩？



洗淨後的外賣膠盒、塑料密實盒可以再裝食物、飯餸、醬汁、鮮蔬水果…不過，油淋淋的膠盒用洗潔精、熱水洗未能徹底去油。日本網民分享加鹽去油、加梳打粉去色、去味的方法。而記者日常洗膠盒只用洗潔精及一張廚房紙，究竟哪個方法最好？

在膠盒內加入2小匙鹽和少量的水，冚好，搖晃30秒-1分鐘。（《日本人の3割しか知らないこと》節目截圖）

洗膠盒貼士｜日本網民分享方法1︰用鹽洗

在膠盒內加入2小匙鹽和少量的水，可依盒的尺寸大小來調整鹽用量。跟着，將保鮮盒的蓋子冚好，然後搖晃膠盒30秒-1分鐘。在搖晃期間可以打開盒觀察油脂、異味是否已除，如果未除淨，再多搖一會。然後，將盒內的鹽水倒掉，用洗潔精將膠盒洗淨。由於油污會在膠盒內肉眼難見的地方積聚，鹽可帶走積聚在空隙的油脂。日本電視台就此法也做過實測。相關文章︰膠盒洗極總是油淋淋？日本節目實測加一種調味料混合洗潔精超有效

鹽可帶走積聚在空隙的油脂，比較用鹽洗的膠盒更乾爽。（《日本人の3割しか知らないこと》節目截圖）

洗膠盒貼士｜日本網民分享方法2︰用梳打粉洗

有另一網友分享，如果膠盒內存放泡菜等重味食物，並且已存了很多天的話，用梳打粉洗可以將殘留的味道及顏色去除。先在膠盒裡倒入40℃的熱水，容量約盒的一半。接着在盒內加3小匙梳打粉，依盒的尺寸來調整用量。取湯匙等用具拌勻熱水，使梳打粉完全溶解，蓋實膠盒蓋，搖晃約5秒，然後放在桌面靜置30分鐘。之後，將盒內的水倒掉，用洗潔精再洗淨。

洗膠盒貼士｜記者實試︰洗潔精+廚房紙

記者經常食外賣，一個接一個的膠盒，不忍丟棄留待重用多兩三次才丟入回收箱。平日用外賣膠盒裝好剩菜、食材後，整整齊齊收納在雪櫃內，衛生企理，一目了然。洗膠盒的心得，實在好少用鹽或梳打粉，多數用熱水、一張廚房紙、洗潔精同樣妥當。

油淋淋膠盒如何去清油垢，最簡單是用熱水、廚房紙、洗潔精。

按圖睇如何清洗油膩膠盒︰

1 先放洗潔精在油膩膠盒內，開點溫熱水，約盒的一半。

2 用一張廚房紙，擦拭膠盒，用少少力來回擦拭乾淨，廚紙已經吸掉油脂污垢。

3 再用自來水沖洗、抹淨完成。



記者自覺這方法已經湊效，且更簡單方便。你們又會用哪些方法清潔膠盒去油漬呢？

