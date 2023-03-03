椰菜保鮮｜日本主廚教延長椰菜保鮮期秘訣　靠1支牙籤多放1個月？

椰菜（高麗菜）買回家，菜葉很快腐爛怎麼辦？一名日本餐廳的主廚便在Twitter上發文，分享一簡單妙招，照著做就能讓椰菜保持長達一個月的清脆口感。



而該推文被Facebook粉絲專頁轉發後，也讓許多台灣網友感到吃驚，表示「原來可以這樣！」

按圖看清日本主廚分享如何保存椰菜！👇👇👇

+ 5

一支牙籤阻礙生長 延長保鮮？

一名日本的餐廳主廚在Twitter發文，分享保存椰菜的妙招，表示只要將牙籤插入椰菜的芯，椰菜就能保持一個多月的清脆口感。該名主廚同時說明原理，指出椰菜、萵苣、大白菜等蔬菜被採收仍會繼續生長而導致腐爛，而插上牙籤此方法，便是用於防止它們生長。

相關文章：蔬菜｜番茄煮30分鐘茄紅素含量增50%以上 盤點8大蔬菜一定要煮熟👇👇👇

+ 12

推文被台灣的「iCook愛料理」Facebook粉絲專頁轉發後，也引來許多網友驚訝表示「長知識了」、「真的嗎？明天買一顆試試看」、「謝謝分享」、「這原理是讓椰菜覺得自己沒死」、「原來可以這樣！」。也有網友分享保存椰菜的經驗，「我把芯挖掉塞廚房紙巾後，把紙巾整個噴濕，之後放進密封袋可以多放半個月」、「（芯）直接切十字就好了，之前看日本節目有教」。

延伸閱讀：

天還沒亮就出門？印尼省長提「高中生5點開始上課」 家長反對

妹子腿遭奈良鹿咬成茄子就醫還被笑 過來人曝恐怖回憶：以為會被殺

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」