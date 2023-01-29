大蒜保存｜蒜頭裝玻璃瓶冷藏仍發芽？網友教加1材料保存逾月不變

蔥薑蒜是許多家庭裡常見且必備的辛香料，加入食材料理可以增添食物的美味，不過要怎麼保存也是一門學問。有台灣女網友在Facebook貼文發問，她將大蒜保存冷藏，沒想到卻還是發芽，讓她有點苦惱，有過來人就建議要放不透光容器才不容易發芽。



原PO在Facebook「家常菜」表示，自己之前聽人說用玻璃瓶將大蒜裝起來鎖緊，然後放冷藏保存，沒想到全部失敗發芽，讓她非常傻眼地說「我是哪個步驟錯了嗎？」從照片中看到瓶子裡裝了許多顆的大蒜，不少顆都長出嫩芽。

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雪櫃溫度最適合大蒜催芽

有內行人解釋原因，「冰箱（雪櫃）的溫度最適合大蒜催芽，我們要種蒜之前就會先將蒜種放冰箱很快發芽就可以下種」、「冷藏有助於打破休眠，更容易發芽。農曆八月天氣猶熱，蒜頭有高溫熱休眠性，馬上要種的話就是用這種手法加速發芽，不然很有得等」、「冷藏是會有脫水效果，可是要打開來才有脫水效果。放在罐子裡，還是有濕氣，自然還是會發芽」。

網友教加麵粉冷藏 一個月不變壞

其他鄉民也分享保存方法，「看要不要直接切碎放冷凍，吃多久擠多少出來」、「皮剝掉，切掉咖啡色蒂頭，保持乾燥，放玻璃罐，我這樣放超過一個月都還很新鮮」、「我都剝好，冰冷凍」、「蒜頭去皮，壓成泥，放玻璃瓶，倒入橄欖油或食用油，加蓋冷藏，炒菜取出適量，方便又不發芽，試試吧」、「選一個保鮮盒放一些麵粉，鋪一層廚房紙巾，把撥好的蒜頭放進去，再蓋一層廚房紙巾最後蓋上蓋子，放冷藏一個月都不會壞，這是我目前覺得最好用的方法」、「我都剝皮切片炸起來放玻璃瓶冰起來，炒菜是加一些，菜特別有蒜香味，又可以放很久」。

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當中有人提到「不透光」是關鍵，「光害作祟，聽說再套上黑色塑膠袋可以多放一段時間，別讓蒜頭見光，試試看吧」、「重點來囉，要不透光的容器，我是用密封袋+報紙+黑色垃圾袋，這樣都是好的喔」、「要不透光的罐子」、「密封起來，要包好不可透光，放冷藏」、「其實放不透明的牛奶罐就不會發芽」、「要不透光，鮮奶罐最好用」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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