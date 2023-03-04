意粉減肥｜吃意粉減熱量攝取3重點　意粉多造型隨時墮致肥陷阱

意大利麵澱粉質多，熱量不算低，加上醬料的熱量，令意粉卡路里更高。減肥及控制體重期間想吃意粉，如何吃可降低熱量攝取？



食意粉3妙招 不怕高熱量

選清炒、選直條麵、選紅醬，記得這3點，吃意粉更健康。

營養師吳佳穎在社交平台上分享，在減肥期吃意大利麵，最好揀清炒意粉，例如野菌炒意粉、蜆肉炒意粉，清炒比較少用油，相比濃郁的醬汁熱量大減。如果要吃有汁醬的意粉，最好揀紅醬，即是茄醬之類，其次是青醬（pesto sauce），用橄欖油、羅勒、松子仁、巴馬臣芝士、蒜頭打成。最後才揀白醬，因為白醬多使用牛油及麵粉來開汁，熱量會大大提升。

在減肥期吃意大利麵，最好揀清炒意粉。（詹郭敏攝）

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另外，選麵條最好選直條麵，因為形狀簡單吸汁、排汁少，熱量就較低。如果形狀較複雜的，例如螺絲粉、蝴蝶粉、筆管麵等，麵條結構愈複雜，潛在的熱量就愈高。

選麵條最好選直條麵，麵條形狀愈簡單，愈難吸附醬汁及油脂。（Unsplash）

避免加工肉 喝杯水才吃

至於配料，最好用低脂的蛋白質食物，避免加工肉（火腿、腸仔、煙肉）、海鮮、雞肉、炸豬排等。此外，用新鮮蔬菜，例如紅椒、黃椒等所煮的意大利麵，再配烤雞、水波蛋等，既可補充蛋白質，還助身體攝取更多抗氧化物，如花青素、類黃酮等。吃意大利麵前先喝水，增加飽足感，也可減少吃太多防攝取過量卡路里。

按圖睇煮意粉（乾身意粉）7大貼士，輕鬆又好味︰

+ 7

1.用高身及較大的湯鍋。

2.水煮到大滾後落鹽。

3.下意粉時要均匀地散開。

4.攪拌使全部意粉均勻地煮開。

5.按包裝時間指示減2分鐘，取麵，放入已備好的醬汁續煮餘下的時間。

6.意粉與醬汁拌煮時加少量意粉水令掛汁容易。

7.毋須「過冷河」。