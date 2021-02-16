素食譜｜冬蔭功素雞螺絲粉開胃惹味　爽彈3貼士菇菌如何防標水？

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冬蔭功湯讓人最易聯想起泰國菜，煮「冬蔭」的香料包括香茅、南薑、檸檬葉、辣椒、青檸，配搭泰式辣椒醬，味道鮮辣酸香惹人垂涎。用冬蔭功湯煮意粉，加彈牙的素雞肉、鮮味的秀珍菇、鮮豔的車厘茄，這道西泰Fusion菜式「冬蔭功素雞螺絲粉」，相比冬蔭功湯炒飯、冬蔭功湯燴飯同樣叫人齒頰留香。

開油鑊用中火煎素雞至半熟，目的為保留素雞的彈牙感及提香。

冬蔭功素雞螺絲粉的做法非常簡單，先開油鑊用中火煎素雞至半熟，目的為保留素雞的彈牙感及提香；秀珍菇則用大火炒至半熟，預先炒好菇菌，可免因久煮而出水太多，也可將菇菌提香，然後盛起兩者備用。如果家中有雙爐頭的話，另一邊爐頭煮冬蔭功湯，起碼用細火煮25分鐘，香料出味的程度才教人稍為滿意，隨後撈起大部分香料，也可選擇留低一些香茅及檸檬葉續用以取香味，到上碟時才取走。

冬蔭功素雞螺絲粉開胃惹味，西泰Fusion菜式叫人齒甲留香。

倒入螺絲粉，先開大火煮滾冬蔭功湯，之後改細火煮約12分鐘或至螺絲粉透心。將素雞、秀珍菇回鑊，加入車厘茄炒勻，最後擠青檸汁拌勻後起菜。

冬蔭功素雞螺絲粉食譜

攝影、攝錄︰詹郭敏、陳嘉杰
剪接︰呂志豪

健康小貼士︰

香茅帶檸檬香味可代替鹽醃肉調味，比鹽的鈉含量低，每100克新鮮香茅只有6毫克鈉質。

素雞為大豆製品，質感與真雞酷似，有豐富蛋白質，是素食者及初嚐素食的人，取締真雞肉的代替品。留意營養標籤，成分多天然食材，少加工成分及少調味料的較佳。

素雞為大豆製品，質感與真雞酷似，有豐富蛋白質。

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