士多啤梨營養｜韓士多啤梨春天當造　1日吃多少不易肚痛維他命C足

韓國士多啤梨當造，韓國Starbucks再推出春天草莓系列Latte及草莓乳酪忌廉三文治《請1日假去旅行》周奕瑋夥陳嘉慧快閃東京，兩人見到士多啤梨奶、士多啤梨甜品心花怒放。士多啤梨每日建議吃多少不礙健康？



春天韓國士多啤梨當造。（photo AC）

士多啤梨是蔬菜？

日本士多啤梨冬天12月-1月當造，韓國士多啤梨則在春天時令，草莓價格也相應下調。唔講唔知，士多啤梨其實應歸類為蔬菜而非水果，日本家政教師兼營養師和漢歩実（わかんゆみ）解釋，這是因為士多啤梨不是長在樹上，而是長在草上的草本植物，每年一造，如嚴格歸類它應是蔬菜；但由於士多啤梨實際上像水果一樣食用，所以與西瓜、哈密瓜一樣可稱為「果蔬」。每粒士多啤梨表面有200至300粒瘦果，卻時常會被誤以為是士多啤梨的種子，其實它們才是士多啤梨真正的果實。相關文章︰生果冷知識｜士多啤梨竟非莓果！吃的不是果實？進食過量易腹瀉

士多啤梨1粒熱量只7卡

士多啤梨的主要營養素是維他命C，每100克約有62毫克，含量比橙及蘋果更豐富。另外，有葉酸、花青素、果膠，吃士多啤梨有助預防貧血、抗眼睛疲勞、調節血糖和膽固醇水平及改善腸道健康。同時，屬低熱量食物，每100克含31千卡，1粒士多啤梨約7千卡，作飯後甜點又擔心熱量的話，不妨考慮吃士多啤梨。

成人每天11粒士多啤梨已攝取充足維他命C。（starbuckskorea IG）

成人每天11粒 維他命C充足

不過，吃太多士多啤梨，可能會引起腹痛和腹瀉，和漢歩実營養師建議，如以維他命C每日吸收率作判斷，每日吃大約11粒（中型）便適合。成人每天維他命C的建議攝入量是100毫克，如果一個中等大小（15克）的士多啤梨含9毫克維他命C，差不多是11粒左右，總熱量不足50千卡。

生吃士多啤梨，不加任何調味及烹調方法就最好，但由於蛋白質含量低，可配乳酪、牛奶或豆漿等製成士多啤梨奶或士多啤梨豆漿，平衡膳食營養。

士多啤梨蛋白質低，配乳酪或牛奶平衡膳食營養。（《請1日假去旅行》截圖）

揀士多啤梨貼士｜愈紅愈甜？樣衰唔好食？超甜士多啤梨認住3特徵

挑選甜度高及完全成熟的士多啤梨，可以從三方面著手，包括光澤、士多啤梨端和士多啤梨籽。

按圖了解鑒別超甜士多啤梨的3項特徵︰

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