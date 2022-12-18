生果冷知識｜士多啤梨竟非莓果！吃的不是果實？進食過量易腹瀉

士多啤梨（草莓）產季約為每年11～4月，而每逢士多啤梨季，除了市場、賣場都會販售新鮮士多啤梨之外，甜品店、飲料店們也會紛紛推出士多啤梨口味的各式甜點與飲品。士多啤梨的外觀小巧別緻，熟透的士多啤梨飽滿且呈深紅色，散發酸甜香氣，令人垂涎欲滴。但是你知道你平常大口吃下的士多啤梨果肉並不是它的果實嗎？而且士多啤梨雖然稱為「草莓」卻不屬於莓果類？



常去採士多啤梨的你 了解它的生長過程嗎？

士多啤梨苗在開花後，花心會有許多心皮（也就是折合的花葉，內藏胚珠，可單一或多個組合成雌蕊），當花凋謝後，花梗頂端長著花朵的花托就會迅速膨大變紅、成為我們吃的士多啤梨，最後心皮會結成一粒粒小果鑲嵌在花托上，稱作「瘦果」。

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因為士多啤梨僅長出一朵花後就可以結出許多瘦果，我們看到士多啤梨佈滿表面的小點點其實就是瘦果，卻時常會被誤以為是士多啤梨的種子，但它其實才是士多啤梨真正的果實。每顆士多啤梨裡平均約有200顆果實，而士多啤梨真正的種籽則隱藏在那一粒一粒的瘦果中，然而讓人垂涎欲滴大口咬下的則是士多啤梨的花托。

士多啤梨瘦果較小，遍佈在士多啤梨中、 一顆士多啤梨約有200顆瘦果﹐但每個瘦果裡面只有一粒種子。

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士多啤梨不屬於莓果類 西瓜、香蕉反而才屬於莓果

根據植物學定義，莓果是指單一個「子房」所生出多籽的果實，然而士多啤梨並非從子房發育而成，而是由花托膨大而成，因此士多啤梨非屬於莓果類，相反地，反而名字未包含莓字的西瓜、香蕉等水果才歸屬於莓果類。

子房：為被子植物（開花植物）生長種子的構造， 位於花的雌蕊下方，一般略為膨大，內有胚珠，於受精後發育成果實。



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士多啤梨含有豐富的營養素 但也要避免大量食用造成腹瀉

台灣士多啤梨品種有豐香士多啤梨、香水士多啤梨、戀香士多啤梨、紅顏士多啤梨等，不同品種的士多啤梨，風味與質地也會有不同。

士多啤梨除了含有豐富的維他命C，一天吃10顆士多啤梨（大約145克）能攝取到100毫克的維他命C，達到成年人一天的需求量，還富含膳食纖維及果膠，能促進腸道蠕動及新陳代謝。

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然而，香甜可口又含有豐富營養素的士多啤梨，同時也富含鉀離子，若大量食用可能會造成腹瀉等不適症狀，因此食多無益，腸胃不佳的人須減少食用。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：士多啤梨不是莓果？平常大口食用的部位竟然不是士多啤梨果實】