糖尿病飲食｜營養師教如何選肉類蔬果不超標　1種食材最易踩地雷

「人家都是甜點配飲料，我是甜點配白開水，連水果都是吃一天休三天…。」十多年糖友露露姐，飲食處處要忌口，但若是合併多重慢性疾病的糖友，怎麼吃更要留意。



皇帝豆屬澱粉 小心誤踩地雷？

台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，蔬菜類是糖尿病患者的好朋友，富含膳食纖維，能穩定血糖，不過，像皇帝豆（編按：學名萊豆又名白扁豆）等帶有鬆鬆沙沙口感的食材，屬於澱粉類，吃多醣分恐破表，糖友要特別小心，不要誤踩地雷。

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選肉二隻腳不錯、沒有腳最好？

走進市場或超市，糖友可能得左思右想，怎麼挑選生鮮食材。徐佳靖指出，番薯、薯仔、山藥等根莖類食材，是澱粉最好的來源；糖友不太敢碰的水果類，一天可以吃兩次，但切記一次的份量只能一個女性拳頭；肉品的挑選，不可攝取過多的高脂肪食物，謹記「四隻腳避免、二隻腳不錯、沒有腳最好」口訣，就能吃得營養豐富又能控制血糖。

日常飲食控制血糖，也要定期回診，糖尿病病史較久的患者，可能會合併心臟病、慢性腎臟病等共病。台灣中國醫藥大學附設醫院新陳代謝科主診醫生洪逸芷表示，控糖不只是數字達標，還要防止其他共病或併發症出現，這時選擇適當的血糖藥就很重要。

糖尿病的藥物選擇很多，有的可以平穩降血糖，避免發生低血糖；也有藥物不會造成器官的負擔，對於本身有肝、腎問題的患者，或有相關慢性病者，更能安全控制血糖。洪逸芷提醒，吃藥之後可以觀察身體變化，若有惡心想吐、反胃、泌尿道感染等狀況，建議和醫生討論後，再依狀況來調整用藥。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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