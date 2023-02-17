素食陷阱｜素食者小心糖尿病　專家揭2高1低陷阱豆腐勿亂吃！

近期部分素食者社群熱烈討論的，是素食者容易罹患糖尿病。日前圓寂的星雲法師，就因生前罹患糖尿病，長期洗腎，使得各界對於素食者的糖尿病患比例多這件事，引發關注。



大家都知道，很多洗腎患者是從糖尿病開始，進展到需要洗腎的階段。實際上素菜料理為了增添風味，經常使用油、糖或沙律醬等方式調味，反倒製造「高油、高碳水、低蛋白質」2高1低的陷阱，引發血糖異常。那麼素食者應該如何避免糖尿病呢？

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你認為南瓜、番薯與扁豆是蔬菜？

台灣童綜合醫院營養治療科王昀儀營養師表示，台灣的素食者多會食用全榖雜糧類食物，番薯、南瓜、扁豆、蓮藕、鷹嘴豆等。不少人以為他們是蔬菜，實際上他們應當是澱粉，若食用過多會造成血糖升高。

同時，不少素食料理為了讓風味豐富，經常使用油炸、甚至加入沙律醬等，變成高油高糖的料理，吃下後容易引發飯後血糖異常升高。除此之外，素食者蛋白質類食物攝取較少，三大營養素攝取比例容易失調，演變為高油、高碳水、低蛋白質的飲食習慣，長期下來易造成血糖異常問題。隨意購買坊間台灣素食便當，就能注意到五穀飯比例偏高、配菜常見到有南瓜、番薯、杏鮑菇，或是炸過的豆包或油豆腐。這樣的飲食，容易造成蛋白質攝取偏少以及油脂攝取偏高，吃過以後的結果，就是血糖異常上升。

至於造成糖尿病的可能原因，台灣王昀儀營養師認為，是因素食者在食物攝取上種類限制較多，為了在有限的食材範圍內，展現不同的風味，在烹調會相對複雜。不論是否吃素，造訪素食自助餐，有時可看到油炸過的素肉，甚至上面有沙律醬等好吃的素料，而這些料理的糖、油、醬料添加較多，過度調味容易額外攝取過多的熱量，讓原本吃素是為了養生的目的，反而成為一種負擔。

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吃錯午餐 下午經常很餓吃更多

另外台灣王昀儀營養師表示，素食者食物種類攝取通常缺乏蛋白質，都是蔬菜類跟全榖雜糧類居多，容易在餐後2到3小時感到飢餓，會促使想再吃東西的慾望。而辦公室下午茶時間通常在這個時間點，若經常喝飲料或吃餅乾、蛋糕等精緻澱粉攝取，不只體重增加也讓血糖升高，將刺激更多胰島素分泌，長此以往導致胰臟超量工作，反應變得不夠敏感，而引發糖尿病。

避2高1低陷阱只要調整飲食習慣 特別是這項不能吃

最後，針對素食者的飲食建議，台灣王昀儀營養師建議素食者多吃天然食材，不過度加工及調味。並且適量攝取蛋白質食物，例如豆腐、豆乾、生豆包、豆漿、毛豆等豆製品。

其中台灣王昀儀營養師要特別強調，避免吃百頁豆腐這個「陷阱」！很多人，不論吃不吃素，以為百頁豆腐是豆腐，其實百頁豆腐主要是由大豆蛋白加上大豆油製成，不同的製造廠商會添加不同的成分，有些會再添加澱粉和鹽調味，有些廠商還會添加糖、味精等等，所以百頁豆腐被認為是加工程度很高的豆類製品。根據台灣衛福部的食物代換表，百頁豆腐被歸類在高脂肪的豆魚蛋肉類，同樣被歸類在高脂肪的豆製品還包括素雞、素魚。

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最後王昀儀營養師提醒，較健康的豆製品為無糖豆漿、生豆包、臭豆腐（未油炸）、乾絲、嫩豆腐、傳統豆腐、五香豆乾、小方豆乾、黃豆乾等，建議大家可多攝取這類優質的豆製品，才能吃出健康。

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