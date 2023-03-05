長壽｜紅茶媲美綠茶！每周2杯減心血管病風險　加糖加奶不損效果

不必另外花大錢買一堆保健食品來吃，美國最新研究發現，每天喝兩杯紅茶，就能降低各類疾病的死亡風險，最棒的是，熱的、冰的，加糖加奶，怎麼喝都有效果。



美國國家衛生院（NIH）最新研究指出，每天至少喝兩杯紅茶，就可讓人更長壽、更健康。

該研究於2022年8月底發表在權威醫學期刊《內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）》，研究發現，喝紅茶的人對於任何原因的死亡風險，都在中低水準，包括心血管疾病、缺血性心臟病與中風在內。

過去不乏喝茶有助延年益壽的研究證據，但主要都是針對亞洲人常喝的綠茶，英國人最常喝的紅茶，研究不多，結果也分歧。

這項最新研究指出，紅茶的益處與綠茶相似，多喝紅茶可以做為健康飲食的一部分。

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懶人好消息！紅茶怎麼喝都行

美國國家衛生院旗下的國家癌症研究所（NCI）研究人員，自英國生物樣本庫（UK Biobank） 裏498,043英國人當中，選定40歲到69歲的人士進行分析評量。

受試者回答問卷，告知喝茶與生活習慣。然後研究人員再與全部死因的死亡率比較。研究追蹤受試者大約11年，結果顯示每天至少喝兩杯紅茶的人比完全不喝紅茶的人，死亡率較總體死亡率，低9%到13%。茶喝得多的人，死於心血管疾病、缺血性心臟病與中風的比率也比較低。

研究也發現，受試者怎麼喝他們的茶，效果都一樣。冷的、熱的、有沒有加牛奶或糖，個人代謝咖啡因的快慢等等，全不影響紅茶幫助長壽的功效。

份量方面，每天兩杯紅茶就能享受到保健的優點，多喝雖不見得傷身，但也不會帶來更多益處。

紅茶的好處在多酚、類黃酮

美國洛杉磯加州大學醫學中心資深臨床營養師修奈斯（Dana Hunnes）表示，紅茶含有很高的多酚和類黃酮，能夠降低氧化壓力與炎症反應。應該是茶裏的這些植物營養素和化合物的作用，降低了各種死因風險。

她說，身體的炎症反應（發炎）被認為是心臟病、中風和糖尿病等許多健康問題的原因。

心臟病預防醫學專家赫許（Benjamin Hirsh）醫生也說，氧化壓力與發炎，破壞人體細胞，最終可能導致癌症。

修奈斯強調，「我們吃甚麼、喝甚麼、消化了甚麼東西，對炎症反應有很明顯的影響。這也是為何現在有很多健康問題，被認為是與營養有關的慢性疾病。」

如果我們的飲食富含由植物產生的植物營養素這些化合物，可以增進免疫力，修補細胞損傷，保護細胞免於損傷。赫許說：「多酚與類黃酮，功效和蔬菜水果相似，幫助減輕炎症反應，強化對細胞的保護。」

也是心臟血管專家的明茲（Guy Mintz）醫生還提到，攝取紅茶裏的植物營養素有助改善血管功能，降低壞的膽固醇，並且更能把胰島素敏感性調控好。

別喝太多，小心脫水

雖然此一最新研究下結論，紅茶是健康飲食，但專家說，必須強調的是，需要更多的研究來看其他族裔的人口是否也能同樣受益，因為這研究的對象絕大部分是白人。另外，也該有更多有關生活型態和基因是否會影響喝紅茶功效的研究。

專家提醒，雖然研究支持喝紅茶有益健康，並不代表每個人每天一定要上喝好幾杯茶。茶有許多咖啡因，喝多少要聽自己的身體怎麼說。茶也是一種利尿劑，喝太多小心脫水。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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