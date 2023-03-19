炒菜貼士｜炒番薯葉防生鏽2招汆燙加1物免變黃　點揀新鮮番薯葉？

番薯葉是非常高纖及高鉀的蔬菜，有助預防大腸癌及降升壓。不過，有時番薯葉煮過火了會變軟爛，而且又黑又黃。2個烹調小技巧可避免番薯葉變質。



防止番薯葉生鏽變黃2招

台灣農糧署分享，番薯葉的鐵質含量很高、富含膳食纖維及維他命，而且熱量低。想讓炒番薯葉不軟爛又不變黑，在炒菜時一定要爽快，旺火快炒，將上菜前加點檸檬汁再炒一炒，就能減緩氧化，技巧如同炒通菜時一樣。相關貼士︰炒通菜防黑免汆水 起鍋前加一樣材料防「生鏽」

炒番薯葉（圖片︰gettyimage）

下圖有炒通菜防黑的簡單方法▼▼

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如果不用炒，用汆燙的話，可加點食用油，減少番薯葉接觸空氣，到8分熟就快速撈起。平日煮菜、炒菜為何會變黃、出水？主要是高溫令蔬菜釋出有機酸，葉綠素在酸性及高溫的環境下，結構會改變，失去鎂離子而變黃。如果冚蓋汆燙青菜的話，有機酸更難揮發，鍋內的酸鹼度更偏向酸性。炒青菜幾時加鹽？必須汆水？不變黃不出水不敗2招。

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當大家購買番薯葉時，農糧署建議可留意以下4招來挑選新鮮的番薯葉︰

1.葉片完整

2.葉寬肥厚

3.幼嫩翠綠

4.葉片沒枯



番薯葉6個健康益處▼▼

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番薯葉（陳嘉元攝）

參考資料︰台灣農糧署FB