蔬菜營養｜番薯葉纖維高椰菜3倍！7款燙青菜營養排名哪款最高鉀？

現代人外食用餐時總會加點一份燙青菜，希望能補充纖維質預防便祕。



台灣營養師彭逸珊表示，小吃店最常出現的燙青菜，像是椰菜、通菜、芽菜、菠菜、小白菜等，其中以國民蔬菜「椰菜」的膳食纖維含量最少，僅1.6克，而番薯葉的纖維最多，含量為5克，幾乎是椰菜的3倍以上！

7款燙青菜營養（按圖👇👇👇）

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補充膳食纖維揀番薯葉、通菜

彭逸珊指出，民眾若想補充膳食纖維，千萬別挑椰菜、小白菜，可以改吃纖維含量豐富的番薯葉、通菜等。以小吃攤常用的小盤子為例，一盤大約可盛裝1至1.5份蔬菜分量，而且在沒有加肉燥、油蔥、醬油膏、辣椒醬等調味料的狀況下，可獲得不少的營養。另外，台灣營養師李婉萍也曾說明，番薯葉有鎂能幫助孕媽咪減少抑鬱症、骨質疏鬆風險，對胎兒的成長也有幫助，看起來番薯葉的好處真不少。

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7款燙青菜營養：椰菜、通菜、生菜、芽菜、菠菜、小白菜、番薯葉

1. 椰菜 熱量：35大卡、膳食纖維：1.6克、鉀：281毫克。

2. 通菜 熱量：30大卡、膳食纖維：4.3克、鉀：432毫克。

3. 生菜 熱量：20大卡、膳食纖維：2.1克、鉀：372毫克。

4. 芽菜 熱量：36大卡、膳食纖維：2.0克、鉀：192毫克。

5. 菠菜 熱量：27大卡、膳食纖維：2.9克、鉀：765毫克。

6. 小白菜 熱量：20大卡、膳食纖維：1.8克、鉀：209毫克。

7. 番薯葉 熱量：42大卡、膳食纖維：5.0克、鉀：602毫克。



（編按：高鉀食物有助排走體內多餘鈉質，有助預防高血壓、維持心臟健康。）

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