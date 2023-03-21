揀釋迦貼士｜鑒別鮮甜多汁釋迦5招　大目、鳳梨釋迦如何知熟未？

釋迦，外型有點奇特的水果，據說由於果實的外表多鱗疣，如佛祖釋迦牟尼的頭一般，故名為「釋迦」。最簡單的食法是用湯匙挖果肉，口感軟綿及香甜，有人分享冷凍後吃十分像雪糕。揀新鮮釋迦有5點可留意，買完未吃的要如何保存才能保持衛生及新鮮？



釋迦超甜！糖分高達26度

乍看釋迦像加大碼的荔枝，因原產於異國番邦，故又名「番荔枝」。釋迦是番荔枝科番荔枝屬，而番荔枝科植物有超過2,000種，遍及世界各地。

大目釋迦（圖片︰Unsplash）

較多人熟悉有大目釋迦及鳳梨釋迦，大目釋迦肉質及口感軟，果肉率佔5成，糖度約20至24度；鳳梨釋迦果肉較爽，帶類似鳳梨的香氣，果肉率約6成，糖度約26度。

鳳梨釋迦（圖片︰photo AC）

鑒別鮮甜釋迦5招 要鱗目均勻綠中帶黃

挑選釋迦時先留意果型，一般揀圓潤為佳，盡量不要有凹陷或裂開；若釋迦已爆開則已經過熟，不宜選購。接着，看鱗目距離，均勻為佳，任何釋迦品種，鱗目間的距離若過於擁擠，代表甜度及水分也較低。然後，再看表皮顏色，顏色過綠的釋迦是熟度不足、甜度較低；反而綠中帶黃，果皮帶有白色果粉的新鮮度較佳。假如見到有黑色斑點，可能是在運送時有碰撞跌損，或已經被觸摸多次，果皮變得不新鮮。當比較相同大小的釋迦，愈墜手的代表水分愈多、甜度愈高。

釋迦鱗目均勻，綠中帶黃，墜手重秤是鮮甜標誌。（圖片︰photo AC）

買8分熟更好 過熟有酒味

此外，釋迦是後熟性的水果，愈放會愈軟及甜，建議買7至8分熟的果實更好，用手輕輕按壓，挑硬及實一點的較能存放。要是說明得再仔細一些，揀大目釋迦時，輕壓麟目，如觸覺微軟，代表熟度足夠。揀鳳梨釋迦可用手由上而下摸，表皮有一半軟化代表熟度足夠；更成熟的鳳梨釋迦，麟目也變得較平坦。但一般不建議買過熟及過軟的釋迦，因為吃來會有些許像發酵的酒味，若是喜歡買軟身的釋迦，則要避開買蒂頭已變黑的了。

按圖看鑒別鮮甜釋迦重點▼▼

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催熟方法放近高溫 急凍吃如雪糕口感

當買了未夠成熟的釋迦，緊記要放在有良好通風的環境中催熟；如裝在密封的袋裡或放入雪櫃就難以變熟，而且果肉會發黑而無法吃。未軟熟的釋迦在室溫下約存放1星期，想催熟釋迦的話，可以在表皮上灑水，用紙張或布逐個包好就可慢慢催熟；或放入米缸、雪櫃頂、熱水煲旁等溫度較高的地方，大概需1至2日來成熟，同時要避免和其他蔬果擺在一起防止令它們熟爛。如果已經軟熟的釋迦則要用紙張包妥，再放入保鮮袋後冷藏可存3至6日。想享受如吃雪糕的口感，不妨先去皮、切塊、放入保鮮袋，急凍後吃。以急凍來保存的，最多可放1個月左右。

釋迦急凍後吃，口感如吃雪糕。（圖片︰photo AC）

參考資料︰自由時報/News&Market