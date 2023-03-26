釋迦營養｜維他命C含量高助心血管健康！主廚推介鳳梨釋迦新食法

每年12月至隔年3月是鳳梨釋迦產季，鳳梨釋迦富含膳食纖維，能增加飽足感。



其中的蛋白質、B2更有助能量正常代謝、維持心臟及神經系統運作。鳳梨釋迦乳白色的果肉，不僅綿密好吃，還能入菜。

鳳梨釋迦變身料理：釋迦蔬果雞肉批（按圖👇👇👇）

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台灣產出的釋迦大顆又香甜，但鳳梨釋迦價格在今年雪崩式下跌，甚至降到每台斤（600克）10～12元台幣，農民嘆「連工錢都不夠」。不妨趁產季結束前，幫助農民之外也大快朵頤一下甜中帶酸、有熱情果和鳳梨香氣的鳳梨釋迦吧！台灣雷神主廚雷議宗提供一道「釋迦蔬果雞肉批」，教你把鳳梨釋迦入菜增添營養。

食材：

鳳梨釋迦果肉50克（去籽）、番薯泥80克、雞肉丁150克、洋菇30克、車厘茄30克、蘆筍30克、胡椒少許、鹽巴少許、番茄醬適量、芝士片適量、意大利綜合香料少許

做法：

1. 先將番薯蒸熟後，搗泥拌入鳳梨釋迦備用。（比例4：1，番薯4、鳳梨釋迦1）

2. 和勻之後，準備一個盤子，把泥放在盤子上，用飯匙壓平。

3. 準備一個炒鍋，加入橄欖油，把雞肉放進鍋中炒。

4. 接著加入其他蔬菜炒熟，再加入番茄醬炒勻；再放進芝士片。

5. 將炒好的食材，放進步驟2的番薯釋迦泥中；撒上意大利綜合香料即可食用。



按圖看鑒別鮮甜釋迦重點👇👇👇

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釋迦C維他命含量優！有慢性腎病不能吃

台灣的釋迦產量全球居冠，台灣營養師程涵宇表示，釋迦的營養價值高，其膳食纖維是香蕉的1.6倍，維他命C是香蕉的9倍、蘋果的34倍，1天吃半顆釋迦，即能達到成人1日維他命C的建議量。至於「鉀」含量跟香蕉差不多，是高鉀水果，釋迦的鉀含量是蘋果的3.4倍。

釋迦屬於性溫水果，程涵宇提到，釋迦是中高GI值（升糖指數）水果，半碗釋迦（約半顆）有100大卡，建議攝取量1次半顆是最好的；有些人怕吃了會發胖，程涵宇說：「會發胖是因為一天總熱量超過了，或是加工食品攝取過多等原因。」

哪些人吃釋迦要注意？程涵宇表示，慢性腎臟病患不建議食用釋迦，糖尿病人則需適量，有控制體重的人要注意攝取量。另外，水腫族、免疫力差的人、高血壓、抽煙族、外食族等，這類人特別適合吃。

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釋迦買回家先放室溫，果梗處按壓「軟」就可以吃

台灣台東區農業改良場則提醒，釋迦買回去之後需放置於室溫下後熟，因釋迦果實不耐低溫冷藏，所以在果實未軟熟之前，不可以放在冰箱內。釋迦後熟溫度需在15℃以上，放在20℃下約4天可軟熟，30℃約2天即軟熟，高於40℃果實會有硬殼不利後熟。

另外，因釋迦果實呼吸率高，未軟熟前，也不可以用塑膠袋或保鮮膜密封包裝，以免因果實在袋內呼吸產生大量的二氧化碳，造成果實無氧窒息，而無法軟熟。

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