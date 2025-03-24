釋迦功效｜世界營養食物排名第2降血壓助抗癌8好處　吃錯恐損大腦

釋迦（英文Sugar Apple／Custard Apple，俗稱番鬼荔枝），因外形酷似釋迦牟尼佛祖的頭部而命名，外面的鱗目為青色，果肉則是奶白色。不說不知，這種水果曾被BBC選為「世界十大營養食物」的第2位，究竟它有什麼營養價值和功效？除了直接吃，原來也可以入饌！



釋迦以台灣生產的最普及和，一般都是「大目釋迦」品種，「目」代表外皮上的鱗目，鱗目愈大，代表果肉愈飽滿多肉。。(鄒家鳳攝)

釋迦功效｜釋迦點解叫「番鬼荔枝」？

釋迦，聽起來就像「佛系水果」，命名也十分有趣。「釋加」名字的由來，源於其外表有一顆顆突起的錐，跟釋迦牟尼佛祖的髮型相似。而香港人習慣叫它「番鬼荔枝」，因為它的外形如青色版的荔枝，亦有指這種水果從南美安地斯山脈引入，生長於高海拔的熱帶地區，故加上「番鬼」二字。

揀釋迦貼士｜鑒別鮮甜多汁釋迦5招 大目、鳳梨釋迦如何知熟未？

釋迦功效｜釋迦點揀點食最甜美？

釋迦以台灣生產的最為普及和受歡迎，一般都是「大目釋迦」品種。當地的水果專家就指，「大目釋迦」的「目」字代表外皮上如釘子般的的鱗目，鱗目愈大，代表果肉愈飽滿多肉。專家說只要將買回來的釋迦放至軟身即可食用，其果肉甜美，呈奶油狀，因此洋名又稱作「Custard Apple」、「Sugar Apple」等，有人會用匙羹食釋迦，冷凍後口感更有點像雪糕般，香、滑、甜。

釋迦雖然比荔枝大，但兩者的外形確實相似，難怪它有「番鬼荔枝」之稱。（網上圖片）

把釋迦切開，裡面是白色又軟綿綿的果肉，去籽即可食用。（Pixabay）

釋迦功效｜低卡抗氧化 比奇亞籽紅菜頭更富營養

幾年前，BBC曾公佈「世界十大營養食材」排行榜，科學家對過千種食材進行分析及評估後再打分數，愈高分即營養愈高。其中最讓人意外的，是釋迦居然揮低奇亞籽、紅菜頭等，登上亞軍位置，僅次於杏仁！根據BBC的報告，每100克釋迦只有75卡路里，熱量極低，營養師指它的維他命C、鉀質等都極為豐富，對人體很有益。其好處包括降血壓、抗氧化、護眼、幫助消化、抗炎等，更有指食用釋迦對預防癌症有幫助。

按圖看釋迦的8大好處：

+ 15

1.抗氧化力強降心臟病風險

釋迦含抗氧化劑，可對抗體內的自由基以及自由基產生的氧化壓力，其中某些化合物，如：月桂酸、類黃酮、類胡蘿蔔素和維他命C等，皆具有強大的抗氧化作用，當中以類胡蘿蔔素的抗氧化力最為顯著，並能促進眼睛健康、降低患心臟病和癌症的風險。釋迦的果皮和果肉都是抗氧化劑的極佳來源，果皮化合物對防止氧化損傷尤其有效。

長者6種抗氧化劑助抗癌防老人癡呆 11高抗氧化食物1種=藍莓14倍

2.紓緩情緒抗抑鬱

若然人體的維他命B6不足，或導致情緒異常，釋迦恰巧是維他命B6的極好來源，1杯（約160克）釋迦已包含每日所需攝取量的30%以上，對傳遞多巴胺等神經遞質亦起了重要作用，有助調節情緒。有指血液中維他命B6水平偏低原來與抑鬱症有關，這種情況在老年人身上特別明顯，一項研究找來251位老人，發現缺乏維他命B6的人，患抑鬱症的機率多出1倍。維他命B6功效｜防失眠抗焦慮7功效 B6副作用/食物/攝取量/幾時食

維他命B6水平偏低原來與抑鬱症有關。（GettyImages/VCG）

3.護眼防黃斑病變/白內障

釋迦含豐富葉黃素，是眼睛中主要抗氧化劑之一，可通過與自由基對抗來維持健康視力，攝取得愈多葉黃素，眼睛愈健康，患黃斑病變的風險也降低。葉黃素亦有助預防白內障，以避免眼睛混濁、視力下降發生。至少8項研究發現，血液中葉黃素水平最高及最低的人，患白內障風險相差27%。護眼食物｜1周吃2隻蛋減黃斑病變機率62%？營養師推15食物抗藍光

4.降血壓防中風腎結石

釋迦高鉀和鎂，有助調節血壓，1杯（160克）釋迦的鉀和鎂，分別佔人體每日建議攝取量的10%和6%以上，能促進血管擴張降血壓，減輕心臟病和中風機會。有研究指，每天攝入4,700毫克的鉀，可使收縮壓（上壓）和舒張壓（下壓）降低約8和4毫米水銀柱。台灣家醫科醫師吳佳鴻也曾在醫學節目上分享，釋迦中的鉀離子有預防腎結石功效，對於常吃肉、尿酸高的都市人有幫助。為抗癌網紅狂攝維他命C致腎結石！醫生教正確攝取及分量防腎衰竭

5.幫助消化助排便

一杯（160克）釋迦提供近5克膳食纖維，比每日所需高出17%，有利腸臟蠕動與排便。釋迦中的可溶性纖維能餵食腸道中的益菌，進行發酵以產生短鏈脂肪酸，可助預防慢性腸道炎和潰瘍性結腸炎。

釋迦含多種類黃酮，有助減低胃癌或結腸癌風險。（GettyImages）

6.助抗胃癌、結腸癌

釋迦含多種類黃酮，包括：兒茶素、表兒茶素和表沒食子兒茶素等，已有試管研究顯示，它們能阻止癌細胞生長。另有報告指出，有攝取表兒茶素的膀胱癌患者，相對能抑制癌細胞生長和再生，而某些兒茶素亦阻止了乳腺癌細胞生長。研究表明，食用富含類黃酮飲食的人，比起少食類黃酮的人，罹患胃癌或結腸癌的風險還要低。防胃癌飲食｜輕視胃炎隨時致癌！防胃癌5大食物冬菇每周幾隻？

7.抗炎症減動脈硬化

釋迦提供了牛磺酸等幾種抗炎化合物，抗炎力強。其類黃酮兒茶素和表兒茶素同樣有消炎功效。表兒茶素亦可減少出現動脈粥樣硬化、動脈硬化和動脈收窄等情況。

8.提升免疫力感冒快痊癒

像其他熱帶水果一樣，釋迦維他命C豐富，而維他命C是一種通過抵抗感染和疾病來增強免疫力的營養素，當缺乏維他命C時，感染風險亦隨之增加。有研究表明，維他命C或有助感冒痊癒，食用釋迦是確保免疫系統正常運作的簡單方法之一。

防感冒10款保健湯水合集 增抵抗力防流感

釋迦禁忌｜釋迦有毒？

儘管釋迦有許多令人健康的益處，但其實它亦跟不少隸屬「番荔枝科」（Annona）的物種一樣，含有少量有毒化合物——花農酸，其中以果核和果皮濃度最高，因此，建議你食用釋迦前，應去除果核和果皮。這種毒素會影響你的大腦和神經系統，患柏金遜症的風險亦會增加，如已患有柏金遜症或其他神經系統疾病，最好避免食用釋迦。

食釋迦通常會用匙羹舀來吃，但原來台灣人亦會以釋迦入饌，例如跟海鮮煮成湯等。雷神主廚雷議宗就在電視節目《健康2.0》示範「釋迦蔬果雞肉批」的做法，它有點像英式的「牧羊人批」，營養也十分豐富。

請按下圖睇「釋迦蔬果雞肉批」的做法：

+ 10

台灣從6月至隔年4月也是釋迦的當造期，大目釋迦第1次產期是8-10月，第2次產期是12-3月。而鳳梨釋迦盛產期則為12月至翌年4月，所以天氣轉冷時仍可吃到鳳梨釋迦，除了維他命C含量較低外，它一樣是一種低熱量、高鉀的水果。

鳳梨釋迦的挑選準則，跟大目釋迦正正相反，外皮上的鱗目愈平和愈鈍，吃起來反而更甜，若這些錐太尖反而代表鳳梨釋迦未夠熟。（資料圖片／張嘉敏攝）

鳳梨釋迦的維他命Ｃ含量稍遜於大目釋迦，不過一樣是高鉀水果。（影片截圖：《健康2.0》）

資料來源：《healthline》、《健康2.0》、《BBC》