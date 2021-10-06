釋迦冷知識｜果肉冷凍後如雪糕口感！3種新食法適合高血壓患者

形狀特殊，口感奇特，吃起來「透心甜」的釋迦可說是南台灣的代表性水果之一，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，釋迦含有豐富維他命C及礦物質（鉀），加上熱量較高，相當適合想增胖、胃口較差及高血壓等民眾食用。



台北農在Facebook貼出3種釋迦新吃法（按圖看清👇👇👇）

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1. 釋迦沙律：鳳梨釋迦淡淡香氣，果肉紮實Ｑ彈，去皮切塊加入沙律。果肉冷凍再略退冰，吃起來會有雪糕的口感。

2. 磨成果泥：釋迦滋味香甜濃郁，口感香甜軟綿，果肉取出後加入牛奶放入料理機中製成果汁。

3. 製成果凍：將350g水煮滾加入10g吉利丁粉和250g果泥及40g糖，攪拌至溶解關火，倒入容器中放置冷藏成型。

劉怡里表示，釋迦含有豐富礦物質，其中以鉀及鎂的含量較高，較適合高血壓病友食用，具有穩定血壓的作用。此外，釋迦的維他命C含量也相當高，100公克含有99微克，等於1天的建議量，抗氧化效果不錯，具有增加免疫力，以及養延美容等效果。

不過，釋迦屬於高熱量、高GI的水果，半顆釋迦就等於1天份的水果，100公克熱量約是一般水果的1.5倍，建議民眾最好不要1天吃上好幾顆，以免攝取過多熱量，想要控制體重者更需注意食用量。

▼釋迦5大營養好處（點擊下圖看清👇👇👇）

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