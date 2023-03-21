農藥最多蔬果2023｜12大污糟蔬果清單　藍莓豆角藏損害神經殺蟲劑

2023年最多農藥使用的「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）的前12名，士多啤梨連續8年蟬聯冠軍，菠菜排第二，羽衣甘藍和芥菜同時位列第三位，整體結果跟去年近乎一樣。新上榜有藍莓和青豆，EWG形容兩者「含有令人不安的濃度」的殺蟲劑，會損害人類神經系統，但在過去十年中濃度有所下降。



自2004年以來美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年發佈「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce）來提醒消費者有關農產品的殘留農藥問題，列出「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）及「乾淨蔬菜水果名單」（Clean Fifteen）的排名。EWG的2023年農產品中農藥消費者指南發現，在美國銷售達75%以上的非有機新鮮農產品均含有潛在有害農藥殘留。

藍莓和豆角首次上榜，被發現含具神經毒性的有機磷殺蟲劑。（圖片︰Unsplash）

Dirty Dozen 12大骯髒蔬果黑名單

哈佛大學有研究表明，進食農藥殘留量高的蔬果可能降低蔬果本身的益處，包括預防心血管疾病和降低死亡率。此外，吃大量高農藥含量農作物的人士，尿中農藥的含量亦會較高，生育能力會較低；相反，食用低農藥含量之農作物，更有可能成功懷孕，當中亦包括其他食物和營養因素，暫時未完全肯定生育能力與低農藥有機食品是否直接相關。

按圖睇EWG 2023年12大骯髒蔬果黑名單（Dirty Dozen）▼▼

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藍莓、豆角被驗出含神經毒性的殺蟲劑

EWG總結2023蔬果農藥殘餘量報告，超過9成的士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、蜜桃和提子樣品檢測出兩種或多種農藥殘留呈陽性，在Dirty Dozen黑名單上共發現了210種殺蟲劑，除車厘子外，清單上的每種蔬果類樣本分別檢測到50多種不同的農藥，當中羽衣甘藍、甜椒分別有103種和101種殺蟲劑。

藍莓和豆角首次上榜，被發現含具神經毒性的有機磷殺蟲劑，會損害人類神經系統，但在過去十年中濃度均有所下降。一些豆角樣本中更含有乙酰甲胺磷，這是一種有毒農藥，美國環保署10多年前已禁止將其用於種植豆角上。

EWG 2023年12大骯髒蔬果黑名單（Dirty Dozen）第1-5名︰

1.士多啤梨

2.菠菜

3.羽衣甘藍/寬葉羽衣甘藍/芥菜

4.蜜桃

5.梨



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徹底清潔提子、藍莓小秘訣

提子、藍莓上有食用果蠟，雖然這些果蠟是安全的，但水果經運輸、擺放及觸摸後，卻帶有灰塵、污垢以及最為人垢病的農藥殘餘，更安全的方法還是徹底清洗乾淨後才進食。提子及藍莓皮一般也難以清洗乾淨，有一個超簡單的小方法可輕鬆去掉污垢，用粟粉清洗比只用清水更有效，下圖有清潔前後對比▼▼

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Clean Fifteen 15大乾淨蔬果名單

承以往傳統，EWG亦發表「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen），檢測發現牛油果、粟米和菠蘿位列前3名，是最少農藥使用的鮮蔬果。

下圖了解「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen）的前15名▼▼

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參考資料︰EWG