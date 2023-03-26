入廚陷阱｜氣炸鍋飯煲可致空氣污染？少做1步產油煙逾千倍易傷肺

近年氣炸鍋成為廚房新寵，不用放大量食用油就能吃到酥脆的鹽酥雞，還不用處理廢油，真是人間一大樂事。不過看似健康無油的氣炸鍋其實大有玄機！



台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰提醒，多數人認為空氣污染來源是煮菜油煙等，很多家電與電器的空氣污染反而會被忽略，例如氣炸鍋、焗爐或微波爐，甚至電飯煲都有風險。

炒菜「3習慣」恐罹癌（按圖了解👇👇👇）

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大家都知道油類在高熱中會產生油煙，燒肉也會有煙霧；但大家多忽略高溫加熱的氣炸鍋，雖沒有油仍有高溫加熱過程。大家會以為沒有煙霧污染，事實上食物自身就有油脂，高溫加熱後仍可能造成油煙；甚至可能有食物會產生少量PM2.5。

過去有研究發現：如果使用氣炸鍋煎香腸，沒有用抽油煙機產生室內循環，產生的油煙濃度比用油鍋相比暴增到1525倍；以此提醒大眾，油煙並非開火才有，只要加熱食物，就有機會產生。同樣的理論也可沿用到任何形式的焗爐、微波爐、電飯煲，因此不少麵包師傅與廚師經常有肺部疾病，建議應及早檢查。

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另外，不少空氣清新機標榜臭氧殺菌，但臭氧本身的氧化能力很強，接觸物質後可將細菌中的細胞氧化，「但是臭氧會殺細胞，也會殺肺部細胞！」臭氧對肺部細胞有刺激，對身體有損害。如吸入臭氧容易有肺部與呼吸道的發炎反應、痙攣甚至氣喘。

想要降低危害，可在使用加熱電器時，打開抽油煙機或門窗通風，或是戴上口罩，可減少吸入約一半的PM2.5。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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