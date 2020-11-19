蔬果、已油炸過加工食品不適合用氣炸鍋？專家教三大健康使用秘訣

氣炸鍋標榜「健康」、「無油」，在近年掀起一股熱潮。最近台灣室內環境品質學會與多個研究單位合作大型研究計劃，研究指出，氣炸鍋帶來的空污微粒濃度是傳統油鍋的13倍，引起許多人對氣炸鍋健康的討論，到底怎麼使用氣炸鍋，才能吃到健康又美味的料理呢？

▼使用氣炸鍋三大秘訣（按圖👇👇👇）

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秘訣一：2類食材不適合氣炸鍋

並非所有食材都能使用氣炸鍋烹調，據台灣《康健雜誌》報導，台灣營養師呂美寶不建議用氣炸鍋烹調「蔬果類」與「已油炸過的加工食品」，因為蔬果經過高溫烹煮，容易破壞原有的營養價值；至於要避免氣炸已油炸過的加工食品，如冷凍雞塊、冷凍薯條，則是因氣炸等於是二度高溫烹調，所以盡量還是選擇本身就有油脂的肉類、原型食物來氣炸，不須額外放油也較健康。

秘訣二：使用頻率要控制

台灣營養師高敏敏強調，儘管氣炸鍋確實可以減少料理的油脂，但很多人卻也因此在飲食上失去戒心，例如以前會限制自己每周只能吃一次炸物，但使用氣炸鍋後卻天天吃，這樣反而容易吃進更多的油脂、熱量，控制飲食、適量運動，才是健康的不二法門。

秘訣三：使用完氣炸鍋務必清洗

據台灣《華視新聞網》報導，台灣毒物科醫生顏宗海指出，任何食材經過高溫烹調燒焦，都有可能釋放致癌物質，因此在使用氣炸鍋時，應避免烹煮太久、太高溫，且使用後一定要清洗，避免食物殘渣與油脂劣化成致癌物。據《康健雜誌》報導，台灣營養師李錦秋也建議，可以先用紙巾擦拭鍋內油脂，再用洗潔精加水泡一陣子，用海綿輕輕刷洗即可，並避免使用鋒利的鋼刷刮壞氣炸鍋內層。

【同場加映】氣炸鍋︳清洗不對有異味兼成曱甴竇！6招徹底清潔3位置最易漏

按圖看清潔氣炸鍋內鍋、發熱管及風扇的步驟及貼士：

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