櫻花食譜｜櫻花卷櫻餅5道櫻美饌　日本花見三色糰子盡訴櫻花一生

春天賞櫻，深圳、香港的廣州櫻也很美。櫻花在很多地區都有，到日本旅遊卻成了一項特別的存在。櫻花不只用眼觀，還可藉花思考人生，又可細味於味薔上品嚐櫻甜。



日本傳統「花見」 藉賞櫻思索人生

日本的「花見」（Hanami）是專門欣賞櫻花樹的傳統活動，「賞」不僅單純看看，還包括思考櫻花的美麗及意義，反思生活人生百事，「花開花落終有時，緣起緣滅無窮盡」，萬物枯榮自有它的規律。

香港的廣州櫻（尹嘉蔚攝）

日本人賞櫻慶祝「花見」，可追溯至公元710-794年，當時的人會聚集一起慶祝春天的來臨。本來只有朝廷官員才參加「花見」慶祝，隨時間推移，百姓也慶祝花見，圍繞櫻樹，把酒當歌耍樂。農夫在櫻花盛開時祈禱祭祀，祈求帶來五穀豐收。如今「花見」，核心不變，只為慶祝漫天櫻花盛開。《花見與櫻》的作者白幡洋三郎教授說，「花見」這古來的活動是「超越貴賤上下，都能共同感到幸福的場景」。

日本人賞櫻慶祝「花見」（圖片︰photo AC）

「花見」派對美食 以櫻入饌盡看櫻花興衰

日本人參加「花見」派對會張羅美食，準備野餐食物及以櫻花入題的便當與小吃，譬如「花見」便當、櫻餅、櫻花麻糬、花見糰子（三色糰子）、櫻花布甸、櫻花曲奇、櫻花酒等。其中的花見糰子隱藏花開、花滿、花落的象徵。它主要由白玉粉、上新粉、細砂糖、水混合蒸製而成，用竹籤串起，順序由頂數起有粉紅色、白色和綠色。三色象徵櫻花盛開的過程，粉紅為花開，白色象為花滿，綠色為花落後的綠枝。

花見糰子（圖片︰photo AC）

如今不論你身在何地賞櫻，假若能在盛開的櫻花樹下漫步或野餐，感受櫻雨飄飄的浪漫，享受天倫之樂，請不忘帶上以櫻花入饌的美味，彼此交流和陪伴，沉浸在那一年一會中櫻花下的溫柔美麗。

櫻花反卷

在家做反卷不太難，基本上與做壽司卷差不多。此道櫻花反卷的餡料有大蔥、芝麻配油甘魚，如果喜歡用其他魚片也可。反卷外層沾了櫻花魚鬆，然後砌出花的形狀。影片示範按此

櫻花反卷（吳志豪攝）

櫻花反卷食譜▼▼

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櫻餅

櫻餅是傳統的和果子，日文有句俗諺「花不如丸子」，櫻花美極了，卻不如丸子能裹腹，櫻餅的誕生既嚐櫻也飽腹。櫻餅有分關東風、關西風，關東風的櫻餅，餅皮用麵粉為主；關西風的櫻餅用「道明寺粉」，將糯米泡水後蒸過再乾燥而成，保留糯米粒的口感。然後包紅豆、覆櫻葉，十分精緻。影片示範按此

櫻餅（甘力基攝）

櫻餅食譜▼▼

櫻花奶凍

將整朵櫻花用鹽醃漬，全年皆可品嚐櫻花香。如今烘焙店有鹽漬櫻花售賣，只要簡單處理，清一清多餘的鹽粒，便能以櫻花做各式各樣的甜品。櫻香淡淡，用來做果凍、奶凍十分不錯。杯中賞櫻，舌尖嚐櫻，盡是盛饌。影片示範按此

櫻花奶凍（馮嘉雯攝）

櫻花奶凍食譜▼▼

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櫻花梅酒果凍

櫻花梅酒果凍（張善滿攝）

櫻花梅酒果凍食譜▼▼ 影片示範按此

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櫻花水信玄餅

櫻花水信玄餅，飄櫻好像嵌在玻璃球裡，水信玄餅又稱「雨滴蛋糕」，入口即化，加了櫻花後更為夢幻。水信玄餅正統用寒天粉製作，配黑糖蜜及黃豆粉享用。影片示範按此

材料：寒天粉20克、白砂糖50克、鹽漬櫻花5-6朵、熱水400毫升

做法：

1.將鹽漬櫻花放在冷開水中清洗，直至鹽粒全被洗走。

2.寒天粉與白砂糖混合，加入熱水拌勻直至粉末完全融解。

3.稍為放涼後，立即倒入模具中，每個模具放入1-2朵櫻花。

4.放入雪櫃冷藏約1小時完成。配黑蜜、黃豆粉一起享用。