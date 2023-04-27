養生飲食｜水果吃得對改善13種病痛　用腦過度吃蘋果　檸檬可美顏

五顏六色的水果富含人體所需營養成分，日常出現小毛病時，更是身體最好的保養品。水果該怎麼吃才能對應照顧你的不適？13種身體狀況一次看。



不同的水果，都可改善不同的健康問題：（按圖了解）

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．失眠、睡不好：番茄

．解除脹氣：楊桃、鳳梨、火龍果

．消暑降溫：椰子汁、西瓜

．流感季節的天然預防針：番石榴、奇異果、桶柑

．體力補充：紅甘蔗

．口乾舌燥、解渴：蓮霧

．情緒不穩的安神方：桃子

．喉嚨卡卡的化痰藥：枇杷

．用腦過度：龍眼、蘋果

．補血回春：桑椹、葡萄

．皮膚老化粗糙需要美白：檸檬、水蜜桃、葡萄柚

．維持血管彈性、保護心臟：香蕉、梨子、草莓

．強健筋骨：柚子

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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