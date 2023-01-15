降血壓｜6種飲品有益心臟健康　番茄汁要無鹽　一蔬果未熟的更好

飲食是防範高血壓的重要前線，平日多吃有益調節血壓的食物，可以不必靠藥物就能將血壓保持在健康的範圍內。而這6種飲品，降血壓效果奇佳。



高血壓的成因除了肥胖、糖尿病等特定健康問題之外，長期飲食習慣不良，缺乏運動是主要原因。高血壓放任不管，將可能導致心臟病、中風或腎臟衰竭。治療高血壓通常是服用降血壓藥，搭配飲食與生活型態的改變。

控制血壓不一定要靠藥物，日常多喝這些飲品，一樣可以有益健康：（按圖了解）

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美國健康資訊網站報導，下列6種飲品，經研究顯示有助降低血壓、維護心臟健康。

1. 茶

2020年的一項隨機對照試驗（RCT）文獻探討發現，長期喝紅茶和綠茶這兩種茶，有助降低收縮壓（高壓）和舒張壓（低壓），綠茶的效果相對好一點。

2. 番茄汁

越來越多的研究支持每天喝1杯番茄汁能夠促進心臟健康。日本研究人員2019年的研究指出，平均每天1杯番茄汁，可以改善收縮壓和舒張壓，以及低密度脂蛋白膽固醇（LDL膽固醇，壞膽固醇）。最新針對第1期高血壓（收縮壓130~139mmHg，舒張壓80~89mmHg）與懷孕婦女的研究，也有類似結論。

要特別注意的是，如果是買現成的番茄汁來喝，要選擇沒有加鹽的。鹽分高的飲品反而讓血壓升高。

3. 莓果汁

莓果果汁，特別是藍莓汁，含有豐富的抗氧化物。2020年有研究說，喝蔓越莓汁或是櫻桃汁能改善血壓。2016年發表在《自然（Nature）》的研究則是指出，吃莓果能降收縮壓和LDL膽固醇。飲用莓果汁時，也要選擇無糖的。

4. 石榴汁

石榴汁富含葉酸和維生素C，具有良好的抗發炎效用，所以是促進心臟健康的飲食。2017年針對8個隨機對照試驗的文獻探討發現，石榴汁可降收縮壓和舒張壓，其中對於降低收縮壓的效果，更是無論受試者已經喝了多久或喝多少的石榴汁，都有效。喝石榴汁亦應注意須是百分百純汁，不加糖。

5. 脫脂牛奶

脫脂牛奶或優格這類脂肪低的乳製品，是終結高血壓飲食法關鍵的一環。2018年一項2,694位成人參與的研究發現，受試者呈現較低的收縮壓與舒張壓，與他們攝取低脂乳品有關。研究人員沒有區分出哪個成分造成降血壓效果，推測可能是磷與鈣起的作用。

基於減碳永續考量，專家建議每天的低脂乳製品適量就好，不要過多，大約在250克左右，不超過到500克。

6. 甜菜汁

甜菜低卡路里，含多種有益健康的維生素、礦物質。2016年一項前導研究發現，不管是生的甜菜汁或是熟的甜菜汁，都能改善血壓，但是生的效果更好。主要是甜菜裏的膳食硝酸鹽有降低血壓的效用。

咖啡對血壓的影響仍無定論

至於咖啡對於血壓的影響，在科學界一直是有爭議的。咖啡因會短暫讓血壓升高，不過2017年一項研究說，升壓的效果並不顯着，所以高血壓患者或許適度地喝咖啡仍是安全的，不過要特別小心警覺自己的血壓反應。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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