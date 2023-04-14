預防癌症｜提防慢性發炎！3類食物少碰為妙　菇類、豆漿可多吃

大家只要聽到癌症，都聞之色變，而其實癌症就是一種自找的慢性發炎！



那麼容易導致慢性發炎、進而演變成癌症的的食物有哪些呢？台灣林口長庚風濕過敏免疫科在Facebook專業中提及，加工肉品、高油脂、高糖類都是讓身體產生慢性發炎、罹患癌症的禍首，宜注意飲食均衡，避免癌細胞上身！

預防勝於治療，在日常養成防癌飲食習慣，總比得病後才接受治療為理想！（按圖了解）

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台灣外科名醫江坤俊曾對於慢性發炎與癌症的相關性表示，原本身體發炎是為了保護人體，藉着發炎讓細胞凋亡，修復我們的器官。可是，一旦器官恢復的速度趕不上發炎的破壞速度，這時候就會有一種類似「纖維母細胞」的來取代，而這些纖維母細胞無法發揮正常細胞的作用。

人體的最小單位是細胞，當細胞受到破壞，會啟動修復機制，反覆的破壞及修復，如果有一次沒有處理好，就會開始形成癌細胞。所以，癌症就是慢性發炎之後引起的重大疾病（原因之一）。

宜當心食用易導致慢性發炎、罹癌症的3類食物

1. 加工肉品：

加工肉品包含：香腸、臘肉、肉鬆、肉干等食物。

因其含有飽和脂肪酸、高膽固醇，會激發身體出現慢性發炎反應，宜適量食用，人生除了品嚐美食，也能兼顧健康。

2. 高油脂：

肥胖是讓身體產生發炎反應的因素之一，如果食量過多高脂肪食物，相對而言就容易導致肥胖的身材，因此應隨時注意自己的體重、體脂肪，並且注意飲食與運動習慣。

3. 高糖類：

如果食用過多的糖類飲食，也容易誘發身體出現發炎反應，若要有效避免，可以選擇本身有甜味的食物。

對抗發炎4招，遠離慢性發炎、癌症

那麼，知道容易誘發慢性發炎的食物後，又該如何增加自己對抗身體不小心發炎的窘境呢？《幸福熟齡》編輯群為大家整理以下抗發炎方法：

依據台灣長春藤預防醫學健康管理陳志銜醫生的分享，分為4招。

1. 彩虹蔬果飲食法：

每一天的飲食中，增加每天攝取到的食物原型顏色，如盡量攝取到紅、黃、綠、紫（藍）、白，五種顏色的蔬果，幫助身體抗氧化、抗發炎。

2. 補充維他命D：

維他命D是抗發炎的好幫手，可以舒緩疼痛，降低發炎症狀。日常也可多吃菇類、芝士、豆漿來補充外，也可以透過吃保健品來攝取。

3. 維持標準體重：

體重過重也是導致慢性發炎的原因之一，因此維持在標準的體重也很重要。

4. 忙碌生活高效保養：

透過個人化療程，幫助你調解保護力，改善慢性發炎。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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