食物中毒｜網民吃生蠔嘔70次險切腸！醫生教揀蠔檸檬辣椒助殺菌？

生蠔不少人都喜歡吃，但早前有網民分享，在餐廳食用生蠔時發現「無味」，不以為然照食。不料其後食物中毒，嘔吐70幾次，腸道發大險需切除保命。有人認為，食生蠔前加檸檬汁或辣椒仔就有殺菌之用。全科醫生林冬解答殺菌之謎，並指揀生蠔最好符合一個條件，以防進食不新鮮生蠔而引致食物中毒。



用檸檬、辣椒可殺菌，減少食物中毒？(photo-ac圖片)

網民形容生蠔味道：好怪

有網民早前在網上群組「中伏飲食報料區」中分享，於西餐廳進食到「好怪」生蠔，形容味道「無鮮味」、「無海水味」、「勁凍」和「無味」。晚餐食到一半，她已感到肚子痛，出餐廳後已開始嘔吐大作。翌日看醫生診斷為食物中毒，最後需入院診治，全身插滿喉管。她複述醫生指她的腸道發大，險需切腸保命，有可能幾個小時內病情急速惡化，有性命危險。

按圖看網民在群組「中伏飲食報料區」分享食生蠔後食物中毒的經歷：

食物中毒反應：24至48小時內嘔吐、腹瀉、發燒...

全科醫生林冬解釋，生蠔被飼養在海洋中，依賴進食海水中的過濾性生物維生，體內容易積聚了海水的病毒和細菌。引起食物中毒的常見原因是生蠔中含有諾如病毒，一般在進食後24至48小時內就出現肚痛、嘔吐、腹瀉、發燒和頭痛等中毒症狀。

只要生蠔中含有少量諾如病毒，就能引起食物中毒的反應，而免疫力較弱人士、長者和兒童更易染病，或引起身體其他的併發症。林醫生指，一般情況之下，由諾如病毒引起的食物中毒反應在1至2日後自行消退，不會引起後遺症，以上網民的嚴重食物中毒情況較為少見。

防食物中毒：點檸汁、辣椒有效嗎？

對於有傳在食生蠔時，把檸檬汁或辣椒汁點在生蠔上可殺菌的說法，林冬醫生認為以上2種調味料的殺菌作用相當有限，主要為去除腥味和增加口感為主，難以用來預防食物中毒。

選擇連殼生蠔的食用安全性較佳。(Photo-ac)

揀靚生蠔貼士：「無味」或已長時間存放

林醫生指，網民形容所食的生蠔「無味」，或已經長時間存放，又或是儲藏的條件欠佳。新鮮生蠔味道應有較重的海水味，未死的生蠔如輕敲蠔殼更會自行閉上，而儲存生蠔也應在攝氏5度以下。

按圖看選生蠔5貼士：

+ 6

延伸閱讀：【食物安全】婦食生蠔染創傷弧菌需截肢 選購及處理生蠔9大要點

如果想挑選靚生蠔，林醫生建議選擇連殼生蠔或是即開即食用的生蠔，消費者也應光顧持牌的供應商購買優質生蠔。林醫生提醒購買桶蠔的食安風險較大，而消費者購買生蠔後也需要適當儲存，減少食物中毒的風險。此外，免疫力弱、長者和小童適宜進食已煮熟的生蠔，就能食得更安心和放心。