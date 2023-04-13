早餐貼士｜減肥不用戒醣　食澱粉類2大最佳時間熱量消耗多5成

早餐吃優質的蛋白質，例如雞蛋、豆漿之類有助增肌減脂。如果喜歡吃醣類，例如番薯、飯糰等，在早上吃原來也比較好。早上吃澱粉類，全日的熱量消耗可增加5成。減肥而不想刻意減醣的人，不妨選早餐、午餐食澱粉類，愈早愈好。



早餐吃澱粉類 熱量消耗高5成

研究結果發現，在同一天攝取相同熱量的情形下，愈早進食對減肥愈有幫助，例如在早餐、午餐時吃多一點，比晚上吃更有利，受試者減磅的幅度愈高，控醣上也有明顯的差別。

研究實驗分成兩組，一天吃一餐同款食物約1200千卡，一組在早上8點食；另一組在晚上8點吃，一星期後兩組對調。發現早上進食的人，熱量消耗約300千卡，而晚上進食約200千卡，1早上比晚上多消耗5成，若果在下午吃，熱量亦比晚上消耗多25％。換言之，在早上攝取的熱量，當一日完結後剩下的會較少。相關文章︰早餐貼士｜提神早餐增肌肉飽足感 營養師3早餐建議有飯糰豆漿...

喜歡吃醣類，例如番薯、飯糰等在早上吃原來也比較好。（圖片︰photo AC）

早吃澱粉熱量轉成肝醣 晚上傾向化為脂肪

此現象是「攝食產熱效應」的結果，意思是從咀嚼開始，人體為消化、吸收食物，本身也動用熱量來消耗，在早上的效率會更高。哈佛大學亦有研究認為，早上用餐後，身體將熱量多數轉為肝醣，並儲在肌肉裡來供應身體活動、代謝、呼吸使用；晚上活動減少、睡覺，因熱量傾向於轉為脂肪儲存。

換言之，白天多食一點，也較不易影響血糖、血脂或囤積成脂肪，建議將醣類食物安排在早餐與午餐吃，至於晚餐就減少醣類食物的分量，如果想藉減醣來達至減肥效果，安排澱粉食物在白天吃，愈早吃愈易消耗掉。

早上用餐後，身體將熱量多數轉為肝醣，儲在肌肉裡來供應身體活動。（圖片︰Unsplash）

雖然，在早上食多一些更有利熱量消耗，不過高糖、高鈉、高油脂的早餐應該要可免則免。一來減少身體負擔增加，二來防止令人昏昏欲睡、頭腦不醒。

少吃以下6款早餐，避免第一餐增加太多腸胃負擔︰

+ 12

澱粉幾時食更好？ 在早上、午餐吃比晚餐好。 為什麼早上吃澱粉更好？ 早上用餐後，身體將熱量多數轉為肝醣供應身體活動；晚上多吃，熱量傾向於轉為脂肪儲存。

參考資料︰早安健康/高銘鴻醫師FB