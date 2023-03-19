減肥｜減肥總是堅持不下去？壓力是關鍵！營養師教3好習慣助瘦身

減肥七分靠飲食、三分靠運動，耳熟能詳的這句話，可能讓你忽略了更基礎的事，對此，台灣營養師珊珊表示，其實想要減肥，有「3好」不能忽略。



台灣營養師珊珊在Facebook發文分享，以下「3好」都有做到就可以讓你輕鬆無負擔的減肥唷！

3好習慣助減肥（按圖看清👇👇👇）

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1. 吃好

無庸置疑是最直接影響熱量的，除了熱量赤字外，推薦「低GI飲食」讓減脂效果更好，但要特別注意攝取熱量不可低於基礎代謝，簡單來說就是不要節食。

2. 睡好

睡眠會影響賀爾蒙分泌，飢餓素分泌增加、瘦體素下降，會讓你更想吃東西，造成體重上升、內臟脂肪增加，也會讓有在運動的朋友肌肉修復狀況下降。

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3. 心情好

食物不是你的敵人，而是幫助你獲得能量與養分的重要來源，所以也別讓情緒控制你的飲食，例如因生氣、難過而大吃，或是為了控制飲食而有被限制感，壓抑久必有反彈性進食。

最後，台灣營養師珊珊表示，如果你正確的控制飲食一陣子，但總是睡不好或在食物方面有被剝奪感，這都屬於壓力源，提醒大家一定要與食物和平共處、好好休息睡覺，解放無形壓力。

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