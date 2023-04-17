西柚好處｜護心助防癌4大好處　揀超甜西柚5貼士防苦味正確剝皮法

減肥餐中經常有西柚，想皮膚靚要吃西柚，台式手搖飲品又見西柚…西柚的4大好處包括助防癌、護心，不過萬不可與藥物同服。此外，揀超甜西柚有什麼秘訣？防止西柚有苦味，在去皮時切忌太粗暴。



揀鮮甜多汁西柚5招

西柚又名葡萄柚，酸咪咪的西柚，隨時令牙齒又麻又痠。揀西柚時不妨挑選果皮光滑、顏色均勻、果皮薄、果體有彈性、較重者為佳，代表水分多之餘，味道也較甜。如果見到黃色果皮的是白色果肉；粉紅色果皮或黃皮帶粉紅斑的是紅色果肉。

較重的西柚代表水分多較甜。（圖片︰Unsplash）

揀甜西柚5招▼▼

+ 11

避免粗暴剝西柚防止苦味

西柚肉雖甜，但果皮及白色的肉會有苦味，如果吃西柚時覺苦，是因為切西柚的時候，皮的精油跑進了果肉；如果用手剝，皮的精油會噴出，更可能有「辣手」的感覺。因此，切西柚應將西柚橫切、「開蓋」、再豎起切。或將外皮稍為割開，然後再用手剝皮。記者訪問網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas），他說西柚裡的白色肉用於保護果肉，故不建議在沒有刀痕下大力剝西柚皮，也不宜由皮至肉直接下刀切太深，以免果皮上的精油噴出或滲入果肉裡。

西柚外皮的精油有苦澀味，如果用刀切西柚，外皮的精油會被帶進果肉，令果肉有苦味。（圖片︰Unsplash）

西柚4大好處

張瑜芹醫生在個人社交平台分享吃西柚的4大好處，由於西柚含豐富維他命C，有助增強免疫力抗病入侵。西柚中的類黃酮，有助降低膽固醇，保護心臟健康；而檸檬酸有助降低尿液中的鈣含量，以預防腎結石。最後，豐富的抗氧化物，令西柚有助抗衰老和預防各類癌症。

不過，張提醒西柚不可與藥物同吃，因為當服用某些藥物時可能會影響藥效，所以在服用藥物期間，最好先諮詢醫生。

如何防止西柚有苦味？ 不建議在沒有刀痕下大力剝西柚皮，亦不宜由皮至肉直接下刀切太深，以免果皮上的精油噴出或滲入果肉裡。 西柚有什麼好處？ 增強免疫力、保護心臟、防腎結石、預防癌症。

參考資料︰台灣張瑜芹醫生FB