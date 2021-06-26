西柚營養｜護心防糖尿抗氧力強8好處　連詩雅食西柚10日減11磅？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-26 23:02

西柚是一種熱帶柑橘類水果，酸中帶澀，不少女士視它為減肥聖物，女藝人都曾在網上分享自己食西柚減肥的方法。除了減肥外，西柚本身富含纖維、抗氧化力強等營養，亦為健康帶來許多好處，以下就分享8點它的功效。

先看西柚的營養價值，它是低卡水果之一，纖維又高，有逾15種維他命和礦物質。以下列出一個中等大小西柚的營養價值：

熱量：52卡

碳水化合物：13克

蛋白質：1克

纖維：2克

維他命 C：佔每日人體所需的 64%

維他命 A：佔每日人體所需的 28%

鉀：佔每日人體所需的 5%

硫胺素：佔每日人體所需的 4%

葉酸：佔每日人體所需的4%

鎂：佔每日人體所需的 3%

西柚營養價值極高，而且低熱量又水分豐富。（VCG）

請按下圖睇西柚的8大健康好處：

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食西柚10日可減11磅？

西柚的確說得上是「減肥聖物」，藝人連詩雅（Shiga）身型一向纖瘦又手長腳長，腰圍只得22吋，她曾在社交平台分享自己的Keep Fit之道，原來正是靠「西柚減肥法」，她力讚西柚是「No.1減肥水果」，更宣稱可以10日減11磅！

請按下圖睇Shiga的西柚減肥法和餐單：

營養師確實同意西柚具豐富食用纖維，加上低糖低卡，能夠令人飽足。不過，原來這個餐單最初會出現的原因，是醫院提供給過肥而又有心臟問題的病人，讓他們在心臟搭橋手術前快速減肥，後來才慢慢興起。Shiga提醒：「西柚食譜畢竟是設計給需要快速減肥的心臟病患者，不一定適合每個人，建議試之前還是先諮詢醫生或營養師的意見啦。」這個餐單最多只可連續吃12天，且不能同時喝咖啡、吃白色蔬菜以及甜品、麵包等的高糖及澱粉質食物。

Shiga的餐單容許大家早、晚餐各吃半個西柚，可以直接食用或榨成果汁，但記緊不要加糖。（VCG）

營養師雖贊同西柚有助減肥，但這個餐單之所以能減肥，很大可能是因為蛋白質高而碳水化合物低，令身體消耗脂肪。營養師不贊成只吃一款水果，反而建議從不同顏色的蔬果吸收各種營養。

兩類人要慎吃西柚

儘管西柚營養多，卻不是人人都適合食用，因為它會跟某些藥物相沖。一直有指西柚跟降血壓藥不能同吃，香港藥學服務基金註冊藥劑師蘇曜華就曾在訪問中提及，西柚汁的確跟部分降血壓藥「相沖」，因為兩者都需要靠腸道酵素分解，一旦高血壓患者同時進食西柚及降血壓藥，兩者會同時搶奪腸道酵素，令藥物功效減半，或因而出現頭暈等副作用，建議食西柚跟降血藥的食用時間相距4小時或以上。

西柚與降血壓藥同時食用的話，身體或出現頭暈等不適症狀。（Unsplash）

此外，柑橘類水果所含的檸檬酸，是導致琺瑯質侵蝕的常見原因，尤其是當你食得過量，老是西柚當正餐的話，對牙齒會有負面影響。若你的牙齒本身特別敏感，則可能需要避免進食酸性水果。

若你仍然很希望食用西柚，可參考以下幾點建議：

（1）切勿吸啜西柚或其他酸性水果，盡量別將它們直接放在牙齒上。

（2）吃完水果後用水漱口，等待30分鐘後刷牙。

（3）吃芝士或其他水果，將有助中和口腔中的酸度，並增加口水分泌。

資料來源：《Healthline》