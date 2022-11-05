西柚冷知識｜去苦味3步驟要這樣切！選果皮光滑有沉重感才多汁

西柚（又稱葡萄柚）是很有營養的蔬果之一，有豐富的膳食纖維以及維他命C；膳食纖維可以幫助腸道清理，而維他命C則對皮膚美白很有功效。



台灣農糧署在Facebook發文，說明西柚的生長特性和品種，還分享去果皮3步驟，不管直接吃或打成果汁都不怕吃到果皮苦味；不過因西柚含有影響藥物代謝的成分，所以正在服藥的人想吃要淺嚐即止，以免影響藥效。

按下圖睇西柚的8大健康好處：

+ 31

相關文章：西柚營養｜護心防糖尿抗氧力強8好處 連詩雅食西柚10日減11磅？

台灣農糧署在Facebook粉專《享農YA - 農糧署》發文，西柚之所以得名，是因為它外型像柚子，但結果習性卻像葡萄一般會成串；其實西柚並不是柚子，而是甜橙與柚子自然雜交的品種，所以是芸香科柑橘屬的家族成員，吃起來口感酸甜帶點微苦，可以切片直接吃，或是榨成果汁也很常見。

台灣的西柚，主要產區在雲林及嘉義一帶，常見品種有星紅寶石和紅寶石兩種。西柚果皮及果肉的顏色，受到品種、氣候條件、套袋與否等因素影響，果皮會有黃色、粉紅色、橙紅色等；果肉的顏色則有白色、粉紅色、深紅色等，如寶石一般色彩繽紛。

相關文章：減肥｜低卡高飽足感8種食物 運動後多久吃雞胸肉快速補蛋白增肌👇👇👇

+ 12

農糧署還分享挑選西柚的方法，果皮光滑、果大豐圓端正又有沉重感的，會比較香甜多汁；另外如果不想吃到果皮的苦味，可以依3步驟，將白色皮皮囊部分切削乾淨，再淋上蜂蜜直接吃，或是打成果汁來喝都很對味。

西柚是健康美味的水果，但常聽到「有在服藥的人不可以吃西柚」之類的說法，所以食用的時候要特別注意。根據台灣食藥署與國健署的網站資料，西柚和柚子都含有「呋喃香豆素」成分，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，影響許多藥物的代謝，使得血液中的藥物濃度升高，容易導致不良反應，甚至會有產生毒性的機率。

相關文章：減肥｜減重吃水果留意1大關鍵！韓星愛用2款果汁排毒減宿便附食譜👇👇👇

+ 6

因此建議正在服藥的人要避免吃西柚和柚子這一類水果，真的想吃淺嚐幾瓣即可，不要吃太多；包括心血管疾病常使用的降血壓藥、降血脂藥、心律不整、抗凝血劑warfarin等藥品，或其他如鎮靜安眠、抗癲癇、抗抑鬱藥物等，都屬於會產生交互作用的藥品，必須特別留意。

延伸閱讀：

妳突然變得龜毛、在乎雞毛小事？營養師：小心缺鐵警訊

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」